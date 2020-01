Počet chorých na chrípku stúpol o polovicu: Takto nedáte bacilom šancu

Po sviatkoch sme začali chodiť do škôl a zamestnania. To sa prejavilo aj tým, že stúpa počet chorých.

Neliečime sa sami, ale radšej ideme k lekárovi, lebo vírusy sa v kolektívoch ľahko šíria. Každý z nás si však môže svoju imunitu posilniť. Potom dokáže lepšie čeliť nielen chrípke, ale aj ďalším ochoreniam. Nástup do práce a škôl sa prejavil aj zvýšeným počtom chorých. Hygienici zaznamenali v druhom týždni 33 608 akútnych respiračných ochorení. „Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 55,4 %,“ zhodnotil Ján Mikas, hlavný hygienik SR. Ako doplnil, najviac chorých zaznamenali v Košickom kraji a najmenej v Banskobystrickom.

Komplikácie sa prejavili u 693 osôb, čo predstavuje 2,1 %. Hygienici nemuseli pre ochorenie zatvoriť žiadnu zo škôl. Nie príliš chladné počasie šíreniu chorôb praje. Všeobecná lekárka Etela Janeková odporúča prispôsobiť oblečenie. Ale zas to nepreháňať, aby sme predišli spoteniu. „Z dlhodobého hľadiska je pre odolnosť organizmu dobré otužovanie a pohyb,“ odporúča Janeková.

Príznaky chrípky

- náhly nástup príznakov z plného zdravia

- vysoká teplota – nad 38 °C

- typický úvodný príznak je bolesť kĺbov

- silná bolesť hlavy, často za očami

- bolesť svalov v rukách, nohách a na chrbte

- suchý, dráždivý kašeľ, často sa objaví zimnica a triaška

Ako si zlepšíte svoju imunitu

- Obranyschopnosť organizmu vrátane detského možno podporiť zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B-komplexu. Získame ich konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si z nej druhy bohaté najmä na vitamín C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu... Najmä v zimnom období je vhodné dopĺňať vitamín C aj vo forme tabletiek či výživových doplnkov z lekární.

- Na posilnenie celkovej odolnosti organizmu sa odporúča udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii (každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovať organizmus, dopriať si dostatok spánku a obliekať sa primerane počasiu.

(Zdroj: UVZ SR)