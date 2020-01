Odmena za tvrdú prácu: Robotníkov z Mukačevskej išli na výlet do Tatier

Najťažšie to pre nich bolo zo psychickej stránky. Panelák na Mukačevskej 7 v Prešove, v ktorom desiatky rodín ešte pred pár týždňami žili bežným životom, je už minulosťou.

Na rozobratie výbuchom poškodenej bytovky musel prísť stroj i robotníci až z Česka. Ťažká technika je už v Česku, v mestečku Horní Jiřetín. Nie všetci však s mohutným mechanizmom odišli. Pár chlapov, na čele s ich šéfom, sme cez víkend stretli v Tatrách.

Po výbuchu zo 6. decembra ostali nešťastné rodiny, zdevastovaný dvanásťposchodový panelák uprostred sídliska a nikto nevedel, čo s ním.O pár dní sme už mali náš unikátny stroj na mieste,“ prezradil Jiři Raszka, technický riaditeľ českej demolačnej firmy s tým, že sa museli ponáhľať, aby sa budova sama nezačala rútiť.

„Pre ľudí, čo tam bývali, to muselo byť strašné, nechali tam celý svoj život a my sme im to zbúrali. No hasiči tam naliali tisícky litrov vody, k tomu mráz - a táto kombinácia trhá aj mohutné skaly v Tatrách. Čo potom urobí s takou krabičkou poškodenou silným výbuchom?“ hovorí smutne. Priznáva, že najťažšie to nebolo z technickej stránky.

„Ale ustáť to psychicky. Aj preto nám veľmi dobre padlo a milo nás prekvapilo gesto prešovského župana, keď našej partii osobne odovzdal pobyt v Smokovci vo Vysokých Tatrách,“ povedal vďačný Raszka. S kolegami v rámci výletu zašli aj do Tatranského ľadového dómu. Sú radi, že to najťažšie majú za sebou a želajú si jediné: