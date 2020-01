Vo svete nás reprezentovalo len 10-ročné dievčatko z Bratislavy: Lianka porazila 13 speváčok z celého sveta!

Má talent aj odhodlanie! Lianka Grolmusová (10) z Bratislavy študovala spev síce len krátko, no napriek tomu dosiahla veľký úspech. Vo finále medzinárodnej speváckej súťaže Diamonds voice 2019 v Českej republike porazila 13 konkurentov.

Na dve police plné ocenení s medailami a diplomami tak pribudli zatiaľ najcennejší diplom a pohár. Úspech dievčaťu nestúpol do hlavy a pripravuje sa na súťaž v Petrohrade. Žiačka, ktorá má v škole výborné výsledky, stíha spievať, hrať na klavíri a gitare a pritom ešte aj tancovať hip-hop. Občas dokonca píše vlastné texty piesní. Jej talent odhalila mama a prihlásila ju na medzinárodnú spevácku súťaž. „Na túto súťaž ma mama prihlásila online a oni si ma vybrali,“ prezradila malá speváčka. „Absolútne som nečakala, že sa umiestnim, a už vôbec nie, že vyhrám! Som jediná Slovenka, ktorá vyhrala,“ odhalila pocity Lianka. Na súťaži spievali jednu pieseň z rodnej krajiny a jednu podľa voľného výberu. „Vybrala som si Horehronie a z voľného výberu išlo o pieseň od Beatles O darling,“ doplnila talentovaná Lianka.

Po veľkom úspechu ju pozvali na súťaž populárnych popových umelcov - BALTIK SUPER STAR v Petrohrade, ktorá sa bude konať v apríli 2020. „Teším sa, tak ďaleko som ešte nebola. Bude to určite ťažšie, ale dúfam, že sa mi podarí vyhrať,“ zasnívala sa mladá speváčka. Ako prezradila, ani v Prahe to nebolo ľahké, boli tam speváci z Česka, Kazachstanu, Rumunska, Ruska aj z Kuby. Úspech v súťaži je o to cennejší, že dievčatko spev neštuduje, ale venuje sa mu len mama Viera. Aj preto chce, aby mohla svoj talent ukázať v Rusku. Pôjde však o finančne náročnú cestu a mama preto plánuje požiadať mesto o pomoc. „Chcela by som, aby finančne prispeli, ale keby sa to nepodarilo, nevzdáme sa,“ uzavrela Viera.