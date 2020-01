Pokožka v zime ocení najmä prírodné oleje: Koniec suchým a popraskaným rukám

Studený vietor a nízke teploty ľudskej pokožke neprospievajú. Azda najviac toho v zimnom počasí musia zniesť naše ruky. Suché a popraskané končatiny trápia počas tohto obdobia mnohých z nás.

Ako si vybrať správny krém a ktoré látky sú najúčinnejšie na regeneráciu pokožky? Poradila chemička Katarína Balabánová, ktorá sa venuje zloženiu kozmetických prípravkov a ich vplyve na pokožku.

Krémovať, krémovať, krémovať. To je zásada počas zimy. Na trhu je však nepreberné množstvo prípravkov, po akom teda siahnuť? „Ideálne je čisto prírodné zloženie s obsahom mimoriadne výživných a prospešných olejov a masiel, napríklad bambuckého alebo kakaového masla. Často sa v produktoch stretneme aj s vysokým obsahom glycerínu. Všetky tieto zložky zaručujú extra výživu a ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia, poskytujú rukám dostatočnú hydratáciu počas celého dňa. Mimoriadne prospešná pre pokožku rúk je aj prírodná vazelína,“ vysvetľuje odborníčka.

V krémoch na ruky sa často nachádza aj vazelína, vyrábaná z ropy. „Býva označená ako petrolatum. Vazelína je získavaná destiláciou z ropy a pri použití v kozmetike je očistená od všetkých nečistôt. Dôvod, prečo sa pridáva do kozmetiky, je jednoduchý. Na pokožke vytvára nepriepustnú vrstvu, ktorá akoby uzamyká v pokožke vodu. Preto nedochádza k jej nadmernému vysušovaniu,“ vysvetľuje Balabánová. „Vazelína je lacnou náhradou kvalitných rastlinných olejov. Tie nám však ponúkajú aj benefit vo forme zdraviu prospešných látok, vitamínov a antioxidantov, ktoré naša pokožka ocení. Vazelína by však mala byť tabu v starostlivosti o pleť, pretože má skôr viac negatív ako pozitív. Môže spôsobiť tvorbu akné, podporovať zápalové procesy či upchávanie pórov. V krémoch a najmä mastiach na ruky môže byť v regulovanom množstve prospešná.“ Krémy na ruky často krásne voňajú. Nie vždy je to však výhoda. „Ak už človek dospeje do štádia, keď pokožka rúk praská, miesta sú bolestivé a extrémne vysušené, neodporúčam ani obsah parfumu. Môže spôsobiť štípanie, ešte väčšiu reakciu pokožky na výrobok, podráždenie a následné svrbenie.“

Konopný olej

Je bohatý na vitamíny a nenasýtené mastné kyseliny, ktoré majú silné protizápalové, regeneračné a zvláčňujúce účinky a taktiež výborne premasťujú. Najmä obsah omega-6 a omega-3 nenasýtených mastných kyselín výrazne pomáha pri liečbe ekzému a extrémnej suchosti pokožky.

Bambucké a kakaové maslo

Kakaové maslo je bohaté na antioxidanty a vitamín E. Má úžasné zvláčňujúce účinky, pokožku chráni, hydratuje a poskytuje jej ochranu pred vonkajšími vplyvmi počasia - vetrom, snehom, mrázom a slnkom. Bambucké maslo poskytuje pokožke extra výživu, zvláčňuje ju a je bohaté na vitamíny, antioxidanty a minerály.

Tip na suché ruky

Na noc si ruky natrieme nahrubo naozaj bohatou vrstvou krému. Nasadíme bavlnené rukavice, dokonca sa dajú kúpiť aj špeciálne kozmetické bavlnené rukavice a necháme ho pôsobiť cez noc.

Pomôže aj žĺtok

Jeden vaječný žĺtok rozmiešame s lyžicou olivového oleja a nanesieme na ruky ako masku. Nasadíme jednorazové igelitové rukavice, na to ešte bavlnené a necháme pôsobiť aspoň 30 minút.

Mandľový olej

Je známy tým, že nevyvoláva žiadne alergické reakcie. Je vhodný od narodenia a mimoriadne dobre sa vstrebáva. Svojím zložením najviac pripomína ľudskú pokožku, je účinný v zime na vysušenú pokožku, pomáha upokojiť svrbenie a ako bonus sa postará i o nechty – zabraňuje ich štiepeniu.

Olej z nechtíka lekárskeho

Nechtík lekársky je už po stáročia považovaný za zázračnú ingredienciu. Vďaka vysokému obsahu antioxidantov chráni bunky pred poškodením. Podporuje hojenie rán a upokojuje zápalové procesy, má antibakteriálne a protizápalové účinky.