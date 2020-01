Šokujúce podrobnosti o zostrelení lietadla v Iráne: O poprave 176 pasažierov sa rozhodlo za 10 sekúnd

Nemali žiadnu šancu! Ukrajinskí vyšetrovatelia hneď po príchode do Iránu zistili, že havarované lietadlo zasiahla raketa. Vybuchla pod kokpitom a okamžite zabila oboch pilotov.

Ukrajinci však svoje zistenia nezverejňovali, kým sa Iránci k zostreleniu lietadla nepriznali. Báli sa, že ich vyšetrovateľov by zas mohli poslať preč z krajiny. Teraz možno na základe vyhlásení oboch strán zrekonštruovať, čo sa stalo.

Je streda, 8. januára, po šiestej hodine ráno a iránska protivzdušná obrana je celú noc v stave maximálnej pohotovosti. Irán totiž odpálil vyše 20 balistických rakiet na dve americké základne v Iraku. Všetci teraz nervózne očakávajú, či USA podniknú odvetu. Vojaci si pretierajú unavené oči, no nespúšťajú ich z radarových obrazoviek. Rakety zem-vzduch sú pripravené na odpálenie. Nervy sú napnuté na prasknutie.

Zlyhalo rádiové spojenie

Odrazu sa na obrazovke objaví svetlý bod. Bliknutie a je tu zas. Niečo sa blíži! Rýchlosť a výška neznámeho cieľa sú relatívne malé. Mohlo by to zodpovedať podzvukovej strele s plochou dráhou letu. Operátor mobilného odpaľovacieho zariadenia Tor má k dispozícii len vlastný radar, ktorý mu veľa údajov o cieli neposkytuje. Chce sa spojiť s velením, no vysielačka v rozhodujúcej chvíli zlyhá. Je to len na ňom.

Bod na radare zatočí a smeruje priamo k základni iránskych Revolučných gárd. Všetko sa zdá jasné - to by bol predsa jeden z prvých cieľov protiúderu. Cieľ naberá rýchlosť. Vojak je presvedčený, že má len 10 sekúnd na to, aby sa rozhodol, inak sa dostane z dosahu. Ak je to strela, tak vzápätí dopadne na základňu, ktorú má chrániť. Civilné lietadlo by podľa jeho vedomostí nemalo byť vo vzduchu.

Vojak netuší, že žiadosť o pozastavenie civilných letov v tú noc nebola schválená. Odpáli dve rakety a v tom okamihu je o všetkom rozhodnuté. Jedno stlačenie spúšte znamená smrť 176 nevinných ľudí. Ak by aj operátor zistil, na čo strieľa, nemohol by už nič urobiť. Systém Tor pracuje v režime „vystreľ a zabudni“ - rakety nenavádza pozemná obsluha, ale sú plne automatické.

Prežívali hrôzu

Navyše, operátor ani nemá čas niečo zmeniť. Ubehne len pár sekúnd, kým prvá raketa zasiahne ukrajinský Boeing 737-800. Vybuchuje priamo pod kokpitom a zasypáva ho dažďom smrtonosných črepín. Tie okamžite zabijú oboch pilotov a zapália jeden z motorov. Horiace lietadlo sa otáča a začína klesať - nie je to však pokus o núdzové pristátie, ale neriadený pád. Cestujúci, ktorých nezasiahli črepiny, prežívajú okamihy neskutočnej hrôzy... Až kým nepríde náraz do zeme, následný výbuch a koniec.