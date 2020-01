Xavi na lavičku Barcelony? Klubová ikona prehovorila

Xavi Hernandez počas zimy nezasadne na lavičku španielskeho futbalového klubu FC Barcelona. Zhodujú sa na tom španielske médiá, ktoré citujúc slová legendy "blaugranas" zároveň naznačujú, že by sa tak mohlo stať pred novou sezónou.

Špekulácie o príchode 39-ročného bývalého stredopoliara "Barcy" sa zintenzívnili po štvrtkovej prehre Barcelony s Atleticom Madrid v semifinále španielskeho Superpohára (2:3) a piatkovom stretnutí predstaviteľov klubu na čele so športovým riaditeľom Ericom Abidalom so Xavim v Dauhe. Barcelona skutočne podľa španielskych médií dala Xavimu ponuku, podľa denníkov Marca, AS a tiež Mundo Deportivo sa ju však Xavi zatiaľ rozhodol odmietnuť, keďže chce dokončiť na súčasnom pôsobisku v katarskom klube Al-Sadd aktuálnu sezónu.

"Rešpektujem Barcelonu, Ernesta Valverdeho, rešpektujem aj môj súčasný klub a prácu, ktorú tu mám," povedal Xavi v sobotu večer na tlačovej konferencii. Zároveň však dodal, že nijako nezakrýva, že jeho snom je raz trénovať Barcelonu. "Už som to viackrát povedal," prízvukoval.

Xavi odštartoval kariéru v slávnej barcelonskej akadémii a v prvom tíme debutoval v roku 1998. Dokopy odohral za Kataláncov 855 zápasov. Do Al Saddu prišiel v roku 2015 a od júla 2019 tam pôsobí ako tréner.