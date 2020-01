Rozhodne najkrajšie video z požiarmi ničenej Austrálie: Zvieracia ríša vie spolupracovať aj v tom najhoršom

Zábery z Austrálie nám neustále prinášajú smútok a súcit. Toto video je však to najrozkošnejšie, čo nám v tomto období mohli Austrálčania ukázať. Psi sa o svoje teritórium delia dosť neradi, ale v tomto prípade to bolo úplne inak. Rusty sa so smädnou koalou skamarátil.