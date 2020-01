Vlhová nedokončila nedeľňajšie preteky: Prvé slová po páde v Super G

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová (24) nedokončila preteky super G v rakúskom stredisku Altenmarkt-Zauchensee.

Talentovanej lyžiarke sa po dvoch skvelých medzičasoch vypla lyža a spadla.

"Tak v prvom momente som chcela zabrzdiť, pretože to nie je sranda, keď sa vám v takej rýchlosti vypne lyža. Vtedy sa môže stať čokoľvek. Našťastie, všetko dobre dopadlo a zabrzdila som. Nie je to moja chyba, vošla som asi priamo do jamy. Dlho sa mi to už nestalo. Počula som, že som bola celkom rýchla, mrzí ma. Dnes som chcela do toho dať všetko, išla som na hrane rizika," povedala Petra v rozhovore pre RTVS.

V utorok Vlhovú čaká slalom v rakúskom Flachau.