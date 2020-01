Škaredé zranenie Pánika v NHL: Z ľadu odchádzal s krvavou tvárou

Slovenský hokejista Richard Pánik nebude v dobrom spomínať na sobotňajší zápas jeho Washingtonu proti New Jersey v NHL. A nielen preto, že jeho tím doma nečakane prehral 1:5.

Martinský rodák vynechal viac než polovicu zápasu pre nešpecifikované zranenie, ktoré utrpel v siedmej minúte druhej tretiny po tom, čo ho vysokou hokejkou zasiahol do tváre Miles Wood. Útočník New Jersey dostal trest na 2+2 minúty, ale hostia v oslabení pridali tretí gól z hokejky Blaka Colemana. Montreal prerušil čiernu sériu: Tatar pomohol asistenciou, Kovaľčuk gólom "Pánik pri odchode do šatne krvácal a podľa Coreyho Masisaka z The Athletic za sebou zanechal na ľade krvavú stopu. Jeho návrat v tretej dvadsaťminútovke sa očakával, ale nakoniec k nemu nedošlo," informoval špecializovaný portál slovaknhl.sk. Tréner Washingtonu Todd Reirden po zápase uviedol, že Pánik utrpel reznú ranu. Pred pondelkovým zápasom proti Caroline je však kouč Capitals optimista. "Má škaredú reznú ranu. Dúfali sme, že sa vráti do hry v tretej tretine, ale nestalo sa tak. Neočakávam však, že vynechá najbližší zápas," uviedol Todd Reirden na adresu Pánika, cituje ho portál denníka Washington Post.

V priemere hráva jedenásť a pol minúty na zápas, v sobotu nastúpil po boku Carla Hagelina a Larsa Ellera v treťom útoku Washingtonu.