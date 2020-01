Kanadský premiér chce ospravedlnenie: Od Iránu žiada odškodnenie pozostalých

Irán musí plne objasniť zostrelenie ukrajinského civilného lietadla, prijať za stredajší incident plnú zodpovednosť a odškodniť pozostalých. V sobotu to na tlačovej konferencii vyhlásil kanadský premiér Justin Trudeau.

To, že sa Teherán priznal k neúmyselnému zničenie lietadla, na palube ktorého boli aj kanadskí občania, považuje Trudeau za dôležitý prvý krok k náprave. Irán podľa Trudeaua urobil správnu vec, keď sa k zodpovednosti za tragédiu prihlásil, je to ale len prvý krok celého procesu. "Žiadame plné objasnenie," povedal kanadský premiér. Objasniť chce okrem iného to, či lietadlo bolo zostrelené skutočne nedopatrením, ako Irán tvrdí.

Od Teheránu teraz šéf kanadskej vlády očakáva plnú spoluprácu; premiér poznamenal, že Irán spolupracuje pri vydávaní víz kanadským vyšetrovateľom. Podľa Trudeaua je tiež potrebné, aby súčasťou celého vyjasňovacího procesu bolo aj odškodnenie rodín obetí. Trudeau tiež poznamenal, že ku tragédii prispeli terajší vyhrotené vzťahy, aké v regióne panujú.

Iránsky prezident Hasan Rúhání už podľa Trudeaua sľúbil, že bude s Kanadou a ďalšími krajinami spolupracovať na urovnaní napätej situácie v oblasti.