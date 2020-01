Ples v opere 2020 si celebrity opäť nenechali ujsť: Takto sme sa chystali na bál

Dali si záležať! Na prestížnom Plese v opere sa zabávali stovky známych párov zo spoločenského života. Asi nikoho však neprekvapí, že všetky oči spočinuli predovšetkým na dámach.

Fotogaléria 43 fotiek v galérii

Známe a úspešné ženy nenechali nič na náhodu a urobili všetko pre to, aby boli ako zo škatuľky. Predchádzali tomu však detailné prípravy. Topmodelka Michaela Kocianová (31), herečka Iveta Malachovská (54) a moderátorky Renáta Názlerová (51), Karin Majtánová (45) a Iveta Malachovská (54) nás nechali nakuknúť do svojich izieb, kaderníctiev či salónov krásy, kde sa premenili na ozdoby slávnostného večera.

Iveta Malachovská (54), moderátorka

Tvári RTVS sa o mejkap a vlasy postarala vizážistka Soňa Kubeníková. „Poznáme sa dlhé roky a je to top maskérka. Dlhé roky spolupracujeme, tak sa teším, že ma dnes tak pekne nachystala,“ pochvaľovala si Iveta.

Karin Majtánová (45), moderátorka

„Postarali sa o mňa skvelá nechtárka Jarka Mikušová a vizážistka Katka Gschwandtner. Záleží mi na celkovom vzhľade, aby to bolo nenápadne nápadné, aby to celé ladilo a cítila som sa pohodlne,“ vyjadrila sa k svojej vizáži Karin.

Lucia Hurajová (43), herečka

Herečka si dala veľmi záležať na doplnkoch a požičala si šperky. „Verím, že budú pekne ladiť k šatám. Sú v nich aj diamanty. Je to rodinná rakúska firma, ktorej som dlhé roky verná,“ povedala Lucia, ktorá na profesionálov nechala aj svoj mejkap.

Michaela Kocianová (31), topmodelka

„Can´t wait. Last fitting before ball. (Neviem sa dočkať. Posledné úpravy pred plesom. - pozn. red.),“ napísala kráska k fotke, kde zapózovala bosá, iba v bielom kožuchu. Prvým krokom bola úprava „pazúrikov“ a zverila sa do rúk manikérok.

Renáta Názlerová (51), moderátorka

Renáta sa usadila v kresle známej vizážistky Lucie Sládečkovej. „Lucka mi robila aj vlasy a som veľmi spokojná, dokonca, čo sa vlasov týka, asi najviac tento rok,“ povedala Novému Času známa jojkárka.