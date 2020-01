Ples v opere 2020: Ľubica vyhrala lístky od Nového Času! Bola to naša premiéra

Veľkolepý ples zažili prvýkrát! Nový Čas v spolupráci s organizátormi Plesu v opere pripravil pre svojich čitateľov súťaž, vďaka ktorej sa jeden pár mohol zúčastniť na tomto prestížnom bále.

Šťastnými výhercami sa stali Trnavčanka Ľubica Kvaššayová (27) s partnerom Danielom (32). Ako prežívali túto jedinečnú spoločenskú udalosť?

Do redakcie Nového Času prišlo množstvo silných príbehov, ktorými sa čitatelia mohli zapojiť do súťaže o účasť na 20. ročníku Plesu v opere. Výherkyňou sa stala Trnavčanka Ľubica, ktorá si v živote prešla peklom. „Ja ani nemám najkrajší vianočný príbeh, pre mňa je krásne to, že po dlhých tyranských rokoch s alkoholickým otcom a skorej smrti matky, keď Vianoce boli skôr peklom, si ich už konečne užívam vo svojom a po svojom,“ napísala do redakcie Ľubica, ktorá už na nočné mory môže, našťastie, zabudnúť.

Včera strávila so svojou láskou výnimočný nezabudnuteľný večer. „Určite som už na pár plesoch bola, ale nikdy nie až v takomto rozmere. V takomto veľkolepom poňatí to bude premiéra. Samozrejme, cítim sa trošku nervózna, človek ešte nebol na takejto slávnostnej udalosti, ale na druhej strane sa teším, že sa zabavím a možno niekoho aj spoznám,“ povedala Novému Času o svojich pocitoch krátko pred plesom.

Hneď bolo jasné, kto sa na túto prestížnu udalosť tešil viac: „Priateľ, asi ako typický chlap, nie je veľmi nadšený, ale ide a bude sa snažiť zabaviť,“ prezradila pred úvodným gongom s úsmevom Ľubica, ktorá si vybrala róbu obľúbenej zelenej farby.