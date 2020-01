Desivá nehoda s doživotnými následkami: Jozefa stlačilo medzi dve autá

Stačil okamih a obrovské nešťastie bolo na svete. Luxusné BMW narazilo podľa polície na ceste pri Blatnej na Ostrove (okr. Dunajská Streda) do forda, ktorý následne odhodilo do kie.

Medzi fordom a kiou bol v tej chvíli pracovník odťahovky Jozef (30). Z nešťastia si odnesie celoživotné následky...

Desivá havária sa stala v piatok v noci okolo 23. hodiny pri obci Blatná na Ostrove (okr. Dunajská Streda). „Na ceste I/63 chcela odťahová služba s použitím výstražných znamení naložiť auto Kia Carnival, ktoré bolo odstavené na krajnici mimo vozovky. Za týmto autom stál Ford Focus. 48-ročný vodič BMW X4 vyšiel mimo vozovky a narazil do forda. Náraz odhodil ford do kie, no v tom momente stál medzi fordom a kiou pracovník odťahovky,“ informovala Martina Kredatusová, krajská policajná hovorkyňa z Trnavy.

Nešťastie už, žiaľ, nebolo možné zvrátiť.Ďalšie tri osoby utrpeli ľahké zranenia. Vec na mieste prevzal vyšetrovateľ a bolo začaté trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví závažnejším spôsobom konania. Príčiny nehody polícia vyšetruje,“ dodáva Kredatusová. Jozef po nešťastí leží stále v nemocnici v ťažkom stave, ale je už pri vedomí. Oporou sú pre neho v ťažkých chvíľach jeho manželka a trojročný synček.

Ako prišlo k nehode