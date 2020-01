Tohtoročné debutantky Plesu v opere majú jedno spoločné: Sladké tajomstvo pod šatami!

Prvýkrát na Plese v opere! Tento rok doplnili zoznam hostí na prestížnu akciu najmä hviezdy slovenského športového neba.

Okrem hokejistov a fubalistu je na zozname naša bývalá skvelá tenistka Dominika Cibulková. Nežné pohlavie zastúpi aj tanečnica Ivana Gáborík Surovcová, ktorá príde ako doprovod manžela. Ďalšou známou tvárou je markizácka redaktorka Andrea Šprochová.

A práve tieto dámy majú spoločné jedno - plesať budú s bábätkami pod srdcom. Prvý raz si tak Ples v opere vychutnajú v požehnanom stave a možno aj o to pre ne bude nezabudnuteľnejší. Cibulková by mala rodiť až začiatkom júna, pohlavie už s manželom Michalom vedia, no zatiaľ ho nezverejnili. Podľa informácií Nového Času čaká Dominika chlapčeka.

Ivana Gáborík Surovcová má priviesť manželovi Mariánovi Gáboríkovi dieťatko na svet na jar, hokejista by bol rád pri pôrode. Pohlavie bábätka manželia zatiaľ neoznámili. Markizáčka Andrea Šprochová je taktiež v požehnanom stave, exkluzívne to prezradila Novému Času v novembri. Momentálne by mala byť v približne 5. mesiaci tehotenstva. Radostnú správu oznámila opatrne, pretože v roku 2018 s manželom Števom Šprochom o jedno nenarodené bábätko prišli.