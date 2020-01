Najlepší strelec slovinskej reprezentácie mieri do Slovana: Nahradí v tíme Šporara?

Novou posilou Slovana Bratislava sa stal Alen Ožbolt (23).

Slovinský futbalový útočník podpísal s "belasými" 4,5 ročný kontrakt a v sobotu odcestoval s mužstvom na sústredenie do Turecka. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovana. Dvadsaťtriročný odchovanec NK Domžale pôsobil v akadémii renomovaného nemeckého klubu Borussia Dortmund a je historicky najlepším strelcom slovinskej reprezentácie do 21 rokov. Slovan má na stole ďalšiu konkrétnu ponuku na kúpu Šporara: Bude však táto suma stačiť?

„Alen je hráč s potenciálom do budúcna, ktorého si pred niekoľkými rokmi vyhliadla Borussia Dortmund, čo je jasný signál, že musí spĺňať určité kritériá. Prichádza ako hrotový útočník, ktorý dal najviac gólov v histórii slovinskej reprezentácie do 21 rokov a v mladom veku sa ešte stále môže výrazne zlepšovať. Po jesennej časti, keď svojimi výkonmi upútal aj v zahraničí, sme o jeho služby bojovali v silnej konkurencii viacerých klubov. Teším sa, že Alen sa rozhodol pre Slovan a verím, že využije svoj potenciál,“ povedal pre klubový web generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

V "belasom" sa výrazne presadil aj ďalší slovinský útočník Andraž Šporar, o ktorého je na trhu veľký záujem, no stále je hráčom Slovana a odcestoval aj na sústredenie do Turecka.

„Andraž nastavil latku vysoko a pre každého útočníka bude náročné, aby sa mu vyrovnal a prípadne ho aj prekonal. Bez ohľadu na to, ako sa vyvinie situácia s Andražom, nechceme povedať, že Alen je jeho náhrada. Bude totiž len na ňom, ako sa popasuje so svojou pozíciou v tíme a či bude strieľať góly. Som presvedčený, že Alen na to má potenciál. Keď ho porovnáme s Andražom, tak je vzrastom o niečo nižší, no vie sa presadiť v šestnástke súpera a je veľmi zaujímavý vo finalizácii akcií. Uvidíme, ako sa v nasledujúcich šiestich mesiacoch adaptuje, podľa toho budeme prípadne pristupovať aj k riešeniu pozície útočníka počas leta, keďže by sme na tomto poste chceli mať minimálne vyrovnanú dvojicu hráčov,“ dodal Ivan Kmotrík ml.

Ožbolt sa na pôsobenie v tíme slovenského majstra teší.Stretol som sa s trénerom a celým realizačným tímom, už som spoznal aj spoluhráčov. Počas zimy som mal ponuky z popredných klubov z Bulharska i Maďarska, no pre Slovan zavážilo viacero dôvodov.vyhlásil Ožbolt.