Federer sa na zárobky nemôže sťažovať: V klube športových miliardárov!

Švajčiarsky tenista Roger Federer (38) by sa mal v roku 2020 stať prvým tenisovým miliardárom a celkovo štvrtým športovcom, ktorého zárobky dosiahli túto sumu.

Podľa webu Daily Mail sa Federerov doterajší zárobok odhaduje na 810 miliónov eur. V nasledujúcich mesiacoch a rokoch však už má istých ďalších 180 miliónov zo sponzorských zmlúv. V roku 2020 by tak mal prekročiť magickú hranicu jednej miliardy. Stane sa tak len štvrtým športovcom, ktorému sa to podarilo. Pred ním to dokázali iba golfista Tiger Woods, basketbalová hviezda Michael Jordan a boxer Floyd Mayweather.

Majetok tenisovej legendy je výsledkom prize money, ktoré zarobil na turnajoch, ale najmä sponzorstva svetoznámych značiek vrátane Rolex, Uniqlo či Mercedes Benz.