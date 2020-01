Idú do boja spoločne: Cestní dopravcovia vyhlásili výstražný štrajk:

Zástupcovia združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia po spoločnom rokovaní s ďalšími dopravcami a zástupcami Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) v Banskej Bystrici sa zhodli na kompromise, ktorý však neuzatvárajú definitívne.

Ako na brífingu uviedol prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič, zo svojich požiadaviek neustupujú a zároveň jednoznačne podporujú štrajkujúcich, lebo bojujú aj za ich podmienky. Cestní dopravcovia dnešným dňom vstupujú do výstražného štrajku.

ČESMAD Slovakia podporuje kolegov z UNAS v požiadavke znížiť o 50 % daň z motorových vozidiel. „Tých 50 % je rozdiel medzi 37,5 percentami, ktoré požadujeme my, ale podporujeme kolegov, lebo je to logická požiadavka, aby sme sa takto plus-mínus zrovnali s okolitými krajinami, čo sa týka výšky sadzieb dane z motorových vozidiel,“ povedal prezident s tým, že ďalšou požiadavkou je odstránenie anomálie v podobe zdaňovania vreckového a treťou sú zľavy na mýto už od prvého kilometra. „Nie ako to je v kategórii nad 12 ton, čo je od 10-tisíc kilometrov, lebo to poškodzuje najmä slovenských dopravcov, ktorí jazdia pomerne málo po Slovensku,“ objasnil Jančovič.

Tieto tri požiadavky chce ČESMAD Slovakia naďalej koordinovať s kolegami z UNAS a ak to takto zostane, mohli by sa dopravcovia stiahnuť z ulíc. „My v každom prípade dnešným dňom vstupujeme do výstražného štrajku a očakávame, že v najbližších dňoch budú prebiehať rokovania hlavne s ministerstvom financií a v druhom prípade s ministerstvom dopravy, kde už v pondelok máme termín. Ak by to takto bolo a podarilo sa v týchto intenciách dohodnúť sa súčasnou vládou, respektíve s poslancami v parlamente 21. januára, tak to môžem označiť za istý kompromis vo vzťahu k cestným dopravcom. A je to malý posun v zlepšení podmienok slovenských dopravcov,“ objasnil postup prezident s tým, že v opačnom prípade, ak sa ich kroky zladia a nebudú im tieto podmienky splnené, „tak predpokladáme koordinovanú akciu spolu s UNAS-om od 22. januára“.

„Sme za to, aby kolegovia odišli z ciest, lebo je to psychický nápor a vyčerpanie, ale nie aby odišli len tak. Ak majú odísť, nech odídu s našimi spoločnými požiadavkami," uviedol Jančovič s tým, že verí, že sa spolu zladia. „Ak by na naše požiadavky reagovala aj vláda, tak by sme ich požiadali, aby sa stiahli a aby sme prešli za rokovací stôl, lebo zákony sa píšu perom a mohli by sme sa do rokovania NR SR viac venovať tej legislatíve a podmienkam dopravcov za stolom,“ uzavrel prezident ČESMAD Slovakia.

Ministerstvo financií na základe rokovania s ČESMAD-om ponúklo autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 % a zároveň sa zaviazalo k riešeniu zdaňovania vreckového pri pracovných cestách vodičov. Tieto legislatívne návrhy predloží na schôdzu Národnej rady SR zvolanú na 21. januára. Požadované pozastavenie výberu mýta podľa ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd) nepripadá do úvahy, lebo by mýtny systém padol.

UNAS od utorka 7. januára pokračuje v celoštátnej protestnej akcii proti podmienkam podnikania v cestnej doprave, vrátane blokovania ciest a hraničných priechodov. Neuspel totiž s ani jednou zo svojich dvoch hlavných požiadaviek - zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % a pozastavenie výberu mýta do vyriešenia záverov správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o prevádzke elektronického mýtneho systému.