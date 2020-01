Obrovský slalom v Adelbodene ovládol Slovinec Kranjec: Som v životnej forme!

Slovinský lyžiar Žan Kranjec (27) vyhral klasický obrovský slalom Svetového pohára vo švajčiarskom Adelbodene.

Slávil svoj druhý triumf v pretekoch SP po víťazstve v "obráku" v Saalbach-Hinterglemme v decembri 2018. Druhé miesto prekvapujúco obsadil Chorvát Filip Zubčič, ktorý zaostal o 29 stotín sekundy a dosiahol prvé pódiové umiestenie v kariére.

Na tretej priečke skončili zhodne Francúz Victor Muffat-Jeandet a Nór Henrik Kristoffersen (obaja +0,64 s). Slováci sa do 2. kola neprebojovali, Andreas Žampa obsadil v 1. kole 34. miesto (+1,57), keď ho od postupu delilo iba 14 stotín, jeho brat Adam Žampa skončil 41. (+1,95). Žampovci nepostúpili do 2. kola obrovského slalomu, na čele De Aliprandini Kranjec profitoval z riskantnej druhej jazdy, ktorá ho katapultovala z priebežného šiesteho miesta po 1. kole na najvyšší stupienok. "V prvej jazde som sa necítil tak dobre, ale vedel som, že vzhľadom na malé odstupy je všetko možné. V druhom kole to bolo oveľa lepšie. Cítim, že som v životnej forme. Už tri roky sa pohybujem vo svetovej špičke, ale teraz som urobil aj skok aj z hľadiska materiálu a na všetky podmienky som dokonale pripravený," vyznal sa pre ORF Kranjec. Ten vyťažil aj zo zlyhania Lucu De Aliprandiniho, Talian predviedol najlepšiu jazdu v 1. kole a aj v druhom dlhý čas viedol, napokon však vypadol pred nájazdom do cieľovej strminy. Svoje jazdy pokazili v 2. kole aj priebežne druhý Giovanni Borsotti či domáci Loic Meillard.

Výsledky obrovského slalomu SP mužov v Adelbodene:



1. Žan Kranjec (Slovin.) 2:27,90 min., 2. Filip Zubčič (Chor.) +0,29 s, 3. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) a Henrik Kristoffersen +0,64, 5. Aleksander Aamodt Kilde (obaja Nór.) +0,66, 6. Roland Leitinger (Rak.) +0,91, 7. Ted Ligety (USA) +0,95, 8. Mathieu Faivre (Fr.) +1,01, 9. Fabian Wilkens Solheim (Nór.) +1,19, 10. Alexis Pinturault (Fr.) +1,21, ..., 1. kolo: 34. Andreas ŽAMPA +1,57, 41. Adam ŽAMPA (obaja SR) +1,95



Celkové poradie SP (po 17 zo 44 súťaží):

1. Kristoffersen 531 b., 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 519, 3. Pinturault 501, 4. Dominik Paris (Tal.) 454, 5. Matthias Mayer (Rak.) 362, 6. Beat Feuz (Švaj.) 361, ..., 132. Adam ŽAMPA 4



Poradie v obr. slalome (4 z 9):

1. Kranjec 270, 2. Kristoffersen 253, 3. Pinturault 172, 4. Tommy Ford (USA) a Faivre 161, 6. Zubčič 138, ..., 42. Adam ŽAMPA 4