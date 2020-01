Vodič si nevšimol odťahovku: Pre jeho nepozornosť ponesie muž (30) následky celý život

V piatok o 23. hodine došlo pri obci Blatná na Ostrove k vážnej dopravnej nehode.

O prípade informuje Polícia Trnavského kraja na svojej facebookovej stránke. Odťahová služba chcela na ceste I/63 naložiť auto Kia Carnival, ktoré bolo odstavené mimo vozovky. Použila aj výstražné znamenia. Za týmto autom stál Ford Focus.

"48 ročný vodič BMW X4 vyšiel mimo vozovku a narazil do Fordu. Náraz odhodil Ford do Kie, no v tom momente stál medzi Fordom a Kiou pracovník odťahovky," informuje polícia.

Pracovník odťahovky ostal zakliesnený medzi dvoma autami. Utrpel ťažké zranenia a následky tejto nehody ponesie tridsaťročný muž do konca života. Ďalšie tri osoby boli ľahko zranené.

Incident je už v rukách vyšetrovateľa, ktorý začal trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví závažnejším spôsobom konania. Polícia prešetruje príčiny nehody.

Polícia týmto príspevkom apeluje na vodičov, aby jazdili zodpovedne, pozorne sledovali cestu a aby prispôsobili rýchlosť tak, aby mohli včas zareagovať.