Smútok v rodine slávnej speváčky: Autorka veľkých hitov prišla o bábätko

Christina Perri (33), autorka hitov ako Jar of Hearts alebo A Thousand Years, sa podelila s fanúšikmi o neveselú novinu.

V piatok napísala na svoj Twitter, že potratila. O týždeň sa ona a jej manžel Paul Costabile plánovali podeliť s médiami o radostnú správu, informuje Etonline. "Dnes som potratila. Bola som v jedenástom týždni. Sme šokovaní a zlomilo nám to srdcia," píše Christina. "O týždeň sme sa plánovali podeliť o túto novinku, no cítim, že je dôležité, aby som povedala aj toto. Chcem prispieť k tomu, aby potraty už neboli tabu."

Dodáva, že cíti smútok, no nie hanbu. "Všetci mi pripomínajú, aké sú ženy silné a úžasné, dokážu vytvárať život a liečiť. Všetkým matkám, ktoré tu sú a ktoré tu budú hovorím: vidím vás a milujem vás."

V závere príspevku píše, že táto skúsenosť ju neodradila a keď nastane správny čas, pokúsia sa s manželom o bábätko opäť. "No dnes smútime za strateným životom," dodáva.

Perri a jej manžel sú už rodičmi malej Carmelly, ktorá oslávi o pár mesiacov dva roky. Po jej pôrode Christina priznala, že trpela popôrodnou depresiou. "Trpela som popôrodnou depresiou, čím si v skutočnosti po pôrode prejde každá jedna matka. Symptómy sa rôznia - niektoré matky majú desať príznakov, iné iba tri - no každá žena si prejde týmito hormonálnymi zmenami. Ja som to v počiatku znášala dobre, no keď som prestala kojiť, pocítila som všetky príznaky popôrodnej depresie."

Cítila sa veľmi stiesnene, no keďže sa speváčka zaujíma o psychické zdravie, uvedomila si, že najdôležitejšie je začať o tom hovoriť. So svojimi problémami sa zdôverila na Instagrame, kde vyzvala sledovateľov, aby jej napísali, ak si prešli tým istým. Prišlo jej 15 000 správ.