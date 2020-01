Nezvyčajný úkaz pri Račianskom mýte v Bratislave vás zarazí: Stromy rozkvitli ako na jar

Príroda sa zbláznila?! Blízko Račianskeho mýta rozkvitli stromy ako v apríli. Zaskočení Bratislavčania sa nestačia čudovať. V meste už kvitne aj zopár kvetov zlatého dažďa a bahniatka. Nový Čas zisťoval, či takýto „náhly závan jari“ nemôže rastlinám uškodiť.

Príroda je skutočne mocný čarodejník a dokáže divy, v čom ju aktuálne podporuje na túto dobu teplejšie a slnečné počasie. Pozornosť nejedného človeka pútajú stromy na Račianskom mýte, ktoré sú už obsypané bielymi kvetmi. „Je to netypické na toto ročné obdobie, ale príjemné vidieť rozkvitnutý strom v zime,“ povedala s úsmevom Nikoleta (25), ktorá okolo rozkvitných stromov chodí pravidelne.

Podľa liečiteľa a naturoterapeuta Jána Dedíka ide o neobvyklý jav, ktorý je spojený práve s neštandardnými výkyvmi počasia. „Ak sa vonku dlhodobo udržiava určitá teplota, tak môžu stromy skutočne rozkvitnúť,“ povedal odborník, podľa ktorého to však môže mať pre dreviny neblahé následky. Ak by išlo o ovocný strom, už by na ňom plody nenarástli. „Ak by mal strom iba púčiky, tak ho mráz nepoškodí, ale ak je už rozkvitnutý, tak na jar už kvety nebude mať,“ prezradil Dedík.