Bratislava pripravuje projekt, ktorý sprístupní bývanie: Prečo mestské časti váhajú s nájomnými bytmi?

Blýska sa na časy?! Všetko nasvedčuje tomu, že hlavné mesto to po rokoch myslí s výstavbou nájomných bytov vážne.

Robia konkrétne kroky, aby v určitých lokalitách pripravili zmenu územného plánu, vďaka čomu sa umožní výstavba obytných domov s nájomnými bytmi. Na stránke mesta je zverejnená štúdia, v rámci ktorej budú vybrané vhodné lokality. Nový Čas zisťoval, čo na tieto kroky mesta hovoria dotknuté mestské časti.

Problémom je neaktuálny územný plán, ktorý má Bratislava od roku 2007. Mesto je tak po rokoch ochotné zastarané pravidlá upraviť. Ako pred časom uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo, zo všetkých bytov v Bratislave (vyše 204 000) je len asi 1 % nájomných, ktoré sú v správe mesta alebo mestských častí. Ide približne o 2 300 bytov. „Porovnateľné Brno má k dispozícii 29-tisíc nájomných bytov,“ povedal primátor. V

allo priznal, že Bratislava je v rámci hlavných miest V4 na tom najhoršie. Budovanie nájomných bytov tak plánuje na vlastných pozemkoch, ako aj na použiteľných pozemkoch vo vlastníctve tretích strán. Ďalším riešením je spolupráca s potenciálnym investorom pri výstavbe nájomných bytov. Okrem plánovania výstavby chce mesto aj rekonštruovať objekty vo svojom vlastníctve. „Rozpracované máme objekty v lokalitách ako Zámocké schody, Ventúrska či Pri Habánskom mlyne,” uvádza mesto. Postupne sa začínajú vyhlasovať architektonické súťaže na nájomné bytové domy na mestských pozemkoch. Návrh urbanistickej štúdie nájdete na webe mesta či v kancelárii prvého kontaktu na magistráte. Pripomienkovať ju môžete do konca januára písomne na adresu magistrátu, oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov či elektronicky na uzemnedokumenty@bratislava.sk

Rača-Vybrané sú: 4 lokality

Máme pripomienky aj nesúhlasíme

Rača vybrala 4 lokality.

„Ku každej zo 4 lokalít budeme mať pripomienky a v termíne ich zašleme. Štúdia má byť o zmene územného plánu na výstavbu obytných budov, nie je v nej však definované, ako bude zabezpečené, aby na pozemkoch súkromných vlastníkov boli nájomné byty. K objektu Pastierska budeme mať pripomienky kvôli hluku, kanalizácii a dopravného prístupu. K objektu Východné kvôli dopravnému napojeniu a kanalizácii. Račiansku chceme ponechať ako kancelárie, najmä kvôli hluku a blízkeho dopravného železničného napojenia. So zámerom na výstavbu v lokalite Pekná cesta nesúhlasíme,“ uviedla Ema Mária Ondrušková za MČ Rača.

Dúbravka- Vybrané sú: 2 lokality

Chystáme stretnutie s poslancami

„Nedostatok nájomných bytov je celoslovenský problém, preto by sa mal riešiť komplexne. K otázke výstavby nájomných bytov pripravujeme na budúci týždeň stretnutie s poslancami a odborníkmi. Vyjadriť sa budeme vedieť až po spomínanom stretnutí,“ povedala Zuzana Morávková z MČ Dúbravka.

Petržalka- Vybrané sú: 3 lokality

Tento zámer vítame

„Vnímame celkovo vysoký dopyt po bývaní v hlavnom meste, ako i skutočnosť, že mnohí obyvatelia vzhľadom na svoje životné podmienky a možnosti obracajú svoju pozornosť k čo najdostupnejšiemu bývaniu. Aj z týchto dôvodov vítame ambíciu zvýšiť podiel nájomných bytov v Bratislave, ktorý je v súčasnosti nízky a počet žiadateľov o nájomné byty výrazne prevyšuje aktuálnu ponuku,“ vyjadrila sa hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Ružinov- Vybrané sú: 2 lokality

Treba zachovať parkoviská

Ružinov vybral dve lokality.

„Priemyselný areál Technických služieb na Bazovej koncepčne nezapadá do tohto prostredia. Ak by tu vznikli nájomné byty, riešené rovnako ako zvyšok sídliska 500 bytov, znamenalo by to skvalitnenie prostredia aj pre súčasných obyvateľov. Treba však brať do úvahy, že dnes je táto plocha využívaná na parkovanie, a preto je nevyhnutné zachovať dostatočný počet parkovacích plôch,“ prezradil starosta Ružinova Martin Chren.