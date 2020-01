Europarlament rázne zakročil: Tvrdá rana pre katalánskeho politika

Európsky parlament (EP) v piatok večer oznámil, že uväznený katalánsky separatistický líder Oriol Junqueras už nie je poslancom EP.

Odoprel mu parlamentnú imunitu, hoci jeho podporovatelia dúfali, že práve tá mu umožní prepustenie z väzenia.

Funkčné obdobie Junquerasa, ktorého zvolili do europarlamentu v májových voľbách, "sa skončilo 3. januára 2020" po rozhodnutí španielskej volebnej komisie, podporenej aj verdiktom najvyššieho súdu. V oznámení to uviedol predseda EP David Sassoli, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.

Zástanca nezávislosti Katalánska od Španielska Junqueras poslal v piatok Sassolimu list so žiadosťou, aby podporil jeho prepustenie z väzenia, čo by mu umožnilo zasadnúť do kresla europoslanca.

V liste Junqueras vyzýva europarlament, aby nevyhlasoval jeho kreslo za prázdne len preto, že si začal odpykávať 13-ročný trest za mrežami za svoju účasť na zakázanom referende o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Junquerasova prosba sa objavila po tom, čo Súdny dvor Európskej únie minulý mesiac rozhodol, že katalánsky líder Carles Puigdemont žijúci v exile v Belgicku môže využívať imunitu pred trestným stíhaním, keďže bol v máji zvolený za poslanca europarlamentu. Priaznivci nezávislosti Katalánska dúfali, že takéto nariadenie sa uplatní aj v prípade Junquerasa, ktorý bol do europarlamentu zvolený napriek tomu, že už bol vo vyšetrovacej väzbe. Odvtedy ho odsúdili za podnecovanie na vzburu a začal si odpykávať trest odňatia slobody.

Avšak španielsky najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že Junquerasovo odsúdenie "znamená, že sa mu odoberie postavenie európskeho poslanca".

Sudca najvyššieho súdu v piatok tiež oznámil, že Španielsko nechá v platnosti európsky zatykač vydaný na Puigdemonta a ďalšieho katalánskeho europoslanca Toniho Comína.

Comín a Puigdemont dostali plnú akreditáciu od parlamentu Európskej únie a plánujú sa zúčastniť na plenárnom zasadnutí EP na budúci týždeň v Štrasburgu aj napriek žiadosti Španielska o ich vydanie.