Prvý prípad vtáčej chrípky na Slovensku: Ľudia pri Nitre sú pripravení likvidovať chovy

Majú strach! Vtáčia chrípka bola zistená v súkromnom chove v Zbehoch (okr. Nitra).

Majiteľovi uhynuli tri kusy hydiny, šiel to preto nahlásiť. Žiaľ, po tom, čo referenčné laboratórium diagnostikovalo zákernú diagnózu, celý chov sa musel zlikvidovať. Ľudia v obci nevedia, čo majú robiť, sliepky tu majú takmer v každom druhom dome.

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene oznámilo 8. januára a o deň neskôr diagnostikovalo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike. „Ide o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku,“ potvrdil Jozef Bíreš zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Doplnil, že chovateľ nahlásil úhyn 3 kusov hydiny z celkového počtu 22. „Zvieratá sa v chove už nenachádzajú a boli zneškodnené samotným chovateľom. Následne prebehlo predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru hydiny,“ dodal Bíreš. Starosta obce zatiaľ žiadne inštrukcie nedostal a tak na ne čaká. „Neoznámili sme to ani dedinským rozhlasom, aby sme nešírili paniku, budeme sa riadiť pokynmi,“ povedal Adam Žákovič, starosta obce. Vybrali sme sa aj za majiteľom chovu, žiaľ, doma sme ho nenašli.

Hydinu kontrolujú

V obci sa chová hydina v takmer každom druhom dome. „Aj ja mám, ale mám to uzavreté, vždy som aj mala. Tak čakáme, čo bude, ale keď povedia zlikvidovať, tak budeme musieť, nič s tým neurobíme. V stredu boli u nich doma v zelených skafandroch, nám však zatiaľ nikto nič nepovedal,“ hovorí suseda. Ľudia sú však už v strehu. „Ja mám voľný chov, chodím ich teraz častejšie kontrolovať, aj 5-krát za deň. Keď povedia, že musíme zlikvidovať, bude mi to ľúto, ale nič s tým neurobím, nikto za to nemôže,“ povedal Marián (39). „Slovensko opätovne čelí hrozbe zavlečenej zo zahraničia do drobnochovu. Je nevyhnutné, aby chovatelia boli v týchto dňoch mimoriadne obozretní a podozrivé správanie zvierat, prípadne uhynuté jedince, okamžite hlásili veterinárnej správe,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ako sa môže preniesť na človeka

- Prenášať sa môže vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov uhynutých zvierat, kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi či výlučkami z chorých zvierat a odpadmi.

- Nakaziť sa možno aj priamym kontaktom s osobou, ktorá je infikovaná vírusom.

- Miesto vstupu vírusu do organizmu človeka sú ústa, nos a očné spojivky.

- Ochorenie sa na ľuďoch môže prejaviť ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest.

- Nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často sa začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 až 40 stupňov Celzia.

- Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle.

- Inkubačná doba v prípade infekcie vírusom vtáčej chrípky je v priemere sedem až desať dní.

- Liečba tejto chrípky je symptomatická, v prípade potreby možno použiť antivirotiká.

Treba dodržiavať hygienu

Daša Račková, Úrad verejného zdravotníctva SR

Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky A(H5N8) na ľudí je nízke. Prenos však nie je vylúčený, najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi). Ochorenia na vtáčiu chrípku subtypom A(H5N8) neboli u ľudí v Slovenskej republike doteraz zaznamenané. Pokiaľ ide o prevenciu u ľudí, je dôležité dodržiavať zásady osobnej hygieny, nechytať holými rukami uhynuté zvieratá, kontaminované plochy a povrchy (napríklad povrch vajec), výlučky z chorých zvierat a podobne. Osoba, ktorá bola v kontakte s chorým, respektíve uhynutým vtákom a má príznaky podobné chrípke, má kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.