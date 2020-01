Mestský kontrolór Považskej Bystrice nafúkal vyše promile: Sičák si sype popol na hlavu

Považskobystrickí „dopraváci“ počas bežnej kontroly zastavili auto, ktorého vodič nafúkal 1,06 promile.

Nebolo by to nič nezvyčajné, ak by hriešnikom nebol hlavný kontrolór Považskej Bystrice. Marián Sičák tak strávil svoje 60. narodeniny v cele predbežného zadržania. „Obvinenému vodičovi hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok,“ informoval hovorca trenčianskej polície Pavol Kudlička o udalosti, ktorá sa odohrala v utorok krátko po 18.00 hod.

Samotný Marián Sičák sa k svojmu prehrešku priznal. „Je mi to ľúto a veľmi ma to mrzí,“ sypal si neskôr popol na hlavu.