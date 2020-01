Zničená bytovka ostane len v čiernych spomienkach: Demoličný stroj opustil Prešov po 28 dňoch

Úlohu splnil! Demoličný stroj, ktorý búral vybuchnutý panelák v Prešove, naložili na 4 nákladné autá a z mesta vyrazil v piatok naspäť do Čiech.

Stroj, ktorý dokáže pracovať až vo výške 68 metrov, rozložili v Prešove 13. decembra. Na spiatočnú cestu vyrazil 10. januára. Na Mukačevskej ulici v Prešove stál 28 dní, pričom rozkladal výbuchom poničenú bytovku. Demoličná firma si za prácu naúčtovala len 166-tisíc eur za prepravu.

„Prešovčania sa nám za to poďakovali a všemožne sa nám snažili vyjsť v ústrety. Sme radi, že sme mohli pomôcť aspoň takto,“ uviedol konateľ spoločnosti Cannoneer group, Miroslav Kučera. Podľa neho sa celkovo na doprave aj demolícii bytovky podieľalo 22 ľudí. Úloha demoličného stroja sa však skončila, a tak ho rozložili. „Na cestu sa vydali štyri veľké vozidlá, ktoré vezú jednotlivé časti žeriavu. Máme štyri vlastné, no pomáhajú nám aj dve slovenské sprievodné vozidlá. Policajných áut sa vystrieda asi desať,“ vysvetlil šéf prepravy David Dohnal. „Objavila sa kritika, že by sme sa mohli prepravovať v noci, lebo cez deň blokujeme dopravu. Prahou však musíme prejsť v noci,“ uzavrel Dohnal detaily o konvoji, ktorý môže ísť maximálne 80 km/h.