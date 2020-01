Slovenský paradox: Poškodený most v Kežmarku uzavreli, až 3 000 kamiónov pôjde denne cez Tatry

Ďalší slovenský paradox. Mimoriadna situácia v Kežmarku, ktorú tam vyhlásili pre zlý technický stav mosta v polovici decembra, sa mení na začarovaný kruh.

Starý most uzavreli, stavbu provizórneho majú začať až v marci a nákladné autá s tovarom, autobusy a ani záchranné zložky nemajú ako prejsť cez hlavný ťah mesta. A to nie je všetko. Hlavnú kamiónovú dopravu presmerovali cez národný park.

Podľa kežmarského primátora Jána Ferenčáka takéto obmedzenie znamená pre mesto existenčný problém. „Lebo tých 3-tisíc kamiónov denne, ktoré prešli cez most, treba niekde odkloniť. Cez miestne komunikácie a sídliská to nie je možné, ďalšie možnosti sú len smerom na Prešov alebo cez Vysoké Tatry. Šokujúce je, že správca mosta Slovenská správa ciest tvrdí, že so stavbou provizórneho mosta začne až v marci a realizáciu rekonštrukcie, prípadne nového mosta vidí na niekoľko rokov,“ konštatoval Ferenčák.

S takýmto riešením nesúhlasí ani primátor Vysokých Tatier. „Pustiť kamiónovú dopravu cez národný park je asi svetová rarita. Tatry majú už teraz veľký problém s dopravou a nie, aby tu ešte v zime jazdili kamióny,“ rozhorčoval sa Ján Mokoš. Stovky kamiónov tak pôjdu po práve rekonštruovanej, ale ešte nedokončenej ceste a takéto zaťaženie by ju nezvratne poškodilo. Majiteľ Tatranských mliekarní Mikuláš Bobák, ktorých sa obmedzenie týka asi najviac, je presvedčený, že kompetentní o zlom stave mosta museli vedieť už dávnejšie, pretože žiadna stavba zo dňa na deň nezmení svoj stav na kritický.

„Ten, kto dopustil takýto stav kľúčového mosta pre celý severovýchodný región Slovenska, spáchal sabotáž, nielen pre najchudobnejší región Slovenska, ale aj pre západoslovenské poľnohospodárske podniky a mal by byť volaný na zodpovednosť,“ povedal Bobák s tým, že mliekarne majú stanovený plán zvozu mlieka a nie je mysliteľné, aby sa im každá linka predĺžila o 250 km. K zmene dopravného značenia pre dopravu nad 18 t došlo už v piatok. Nerešpektovanie zákazu vjazdu nákladiakov na most pokutuje polícia. Vodičom hrozí pokuta do výšky 50 €, v správnom konaní do výšky 100 €.