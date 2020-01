Chlapec († 11) vyšiel z triedy, aby si vymenil trenírky: Také krviprelievanie škola nezažila

Jedenásťročný žiak spustil v piatok streľbu v škole na severe Mexika, zabil učiteľku a ďalších šiestich ľudí zranil. Nakoniec si vzal život. Informovala o tom prokuratúra v mexickom štáte Coahuila.

Usmrtenými osobami sú učiteľka a útočník, ktorý spáchal samovraždu, oznámil na tlačovej konferencii aj guvernér štátu Miguel Ángel Riquelme. Medzi zranenými je najmenej päť žiakov a učiteľ. Dvaja z nich sa nachádzajú vo vážnom stave, uviedla tlačová agentúra DPA.

K útoku došlo na súkromnej škole v meste Torreón ráno po začiatku vyučovania.

"Chlapec požiadal o povolenie odísť z triedy, aby si mohol vymeniť trenírky. Trvalo mu to dlho. Učiteľka vyšla za ním, chcela vysvetlenie a vtedy sa začal problém," uviedol v televíznom vysielaní prokurátor Maurilio Ochoa.

Útočník mal dve ručné strelné zbrane vrátane jednej veľkého kalibru. Chlapec, ktorého rodičia sa rozišli, žil so svojou starou mamou, dodal Ochoa. Bol to vynikajúci žiak a nie je známe, že by trpel šikanovaním. Guvernér Riquelme povedal, že žiaka zrejme ovplyvnili násilné videohry. Nie je známe ani to, ako chlapec získal strelné zbrane.

Streľby na školách sú v Mexiku zriedkavé. V januári 2017 spustil streľbu v škole v meste Monterrey v štáte Nuevo León 15-ročný žiak a zabil učiteľa, potom aj seba.