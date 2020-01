Kotlebovec po dopravnej kontrole vulgárne nadával policajtom: Čo spravil potom, je vrchol drzosti

Najskôr vykrikovanie z auta na križovatke, neskôr vyhrážky a nadávky. Kandidát Kotlebovej ĽSNS do najbližších parlamentných volieb Marek Darmo videl policajta v aute s telefónom pri uchu.

Na semaforoch zastavili a cez okno mal podľa polície na hliadku vykrikovať. Po tom, čo ho zastavili v rámci dopravnej kontroly, mal zase policajtom vulgárne nadávať. Darmo tvrdí, že sa nevedel ovládnuť.

Darmo kandiduje za kotlebovcov na 149. mieste ich kandidátky. Na bilbordoch svieti spolu s odsúdeným rasistom Milanom Mazurekom z rovnakej strany. Okrem toho ich spájajú aj opletačky s políciou. Tá opisuje jeho zastavenie v rámci dopravnej kontroly ako nepríjemný zážitok. „Policajti zastavili vodiča, ktorý mal krátko predtým na jednej z križovatiek vo Zvolene cez otvorené okno svojho vozidla vykrikovať na hliadku, v ktorej jeden z policajtov prostredníctvom telefónu dostával pokyny na ďalšie plnenie jeho služobných úloh,“ začínajú rozprávať muži zákona.

Darmo podľa nich po zastavení vystúpil z auta a povýšeneckým správaním pristúpil k policajtom a začal im hrubo a vulgárne nadávať. „Vodič predložil hliadke doklady a vo vulgarizmoch pokračoval ďalej. Následne si vyhotovil aj „selfie“ fotografiu, s ktorou sa neskôr „pochválil“ aj na svojej stránke na sociálnej sieti. Po tom, ako policajti arogantnému vodičovi doklady vrátili, ,rozlúčil‘ sa s nimi povýšeneckými vyhrážkami a zakončil to opäť vulgárnym slovníkom,“ opísali incident policajti.

Muži zákona majú podľa zákona možnosť telefonovať za volantom pri plnení služobných úloh. Sám Darmo vysvetľuje, že hliadku len informoval.„Išiel som dlhšie za policajným autom a vodič stále telefonoval. Zastavíme na semaforoch vedľa seba, otvorím okno a informujem ich, či je to normálne, že on si telefonuje a mňa za to budú pokutovať. Naskočila zelená, ja som sa pohol a oni za mnou. Neskôr ma zastavili, že dopravná kontrola,“ tvrdí Darmo.

Ich reakciu nepovažuje za normálnu. Priznáva, že použil aj vulgarizmus. „Nemohol som sa ovládnuť a musel som im povedať, že sú obyčajní ,sráči‘,“ povedal. Celá udalosť je preverovaná zatiaľ len ako priestupok, za čo mu hrozí pokuta.