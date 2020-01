Ako sa menili preferencie strán: Najviac sa darí OĽaNO, Truban klesol o tretinu! Čo zamieša konečnými výsledkami

Preferencie strán sa môžu ešte radikálne zmeniť! Do volieb zostáva ešte sedem týždňov, čo je podľa odborníkov dosť času na to, aby strany vytiahli esá, ktoré si šetrili v rukávoch na posledné týždne pred hlasovaním.

Nový Čas sa pozrel na preferencie strán za posledného pol roka. Podľa odborníkov sú práve trendy stúpania či poklesu rozhodujúce vo vnímaní samotných prieskumov. Čo ešte zamieša konečnými číslami?

Z porovnania výsledkov prieskumov za posledného pol roka nemôžu mať radosť najmä v SaS, ktorí klesli o polovicu, ale ani v koalícii PS/Spolu. Čísla im od leta spadli z viac ako 15 % len na 9 %. Podľa odborníkov to je spôsobené chaotickým pôsobením lídra Michala Trubana, ale aj stratou popularity, ktorú získali po víťazstve prezidentky z ich strany.

„Môžeme povedať, že nejaká výrazná politická kampaň sa ešte nezačala. Strany si určite tie najväčšie tromfy, ktoré sa týkajú atakov svojich politických oponentov, nechávajú na toto obdobie,“ myslí si politológ Koziak. Z čísiel popularity tiež vyplýva, že rastie OľaNO Igora Matoviča, ktorý bol počas leta len tesne nad hranicou 5 %. „Začali stúpať po ohlásení svojej kandidátky. Matoviča tiež bolo v zime vidieť viac ako ostatných opozičných lídrov,“ povedal. Podľa jeho názoru okrem kampaní zamiešajú preferenciami aj kauzy, ktoré sa ešte do volieb stihnú vytiahnuť.

Najnovší prieskum agentúry AKO síce ukazuje, že si strana Smer so 17 % drží prvé miesto, no v deň volieb môže byť nálada v spoločnosti úplne iná. „Je dosť možné, že preferencie Smeru ešte klesnú. To, čo sa bude pred voľbami ešte vyťahovať, sa bude týkať káuz súčasnej vlády, ktorej najdôležitejším predstaviteľom je strana Smer. Takisto môže dôjsť aj k zrazeniu preferencií strany SNS, ktorá sa nemusí dostať do parlamentu a aj preferencií Mosta-Híd,“ dodáva Koziak.

Sociológ Martin Slosiarik pripomína, že dôležitým faktorom budú predvolebné debaty. „Lebo tam ten volič bude mať možnosť vidieť politikov zoči-voči. Niekto na tom môže získať, niekto zase stratiť. Tu nejde len o to, že to bude pozerať polovica národa, to si nemyslím. Ale sociálne médiá budú používať výroky, ukážky z kampaní a bude sa to kaskádovite šíriť a bude to mať svoj vplyv na voliča,“ vysvetľuje sociológ Martin Slosiarik.

Podľa neho bude zaujímavé sledovať aj súperenie medzi maďarskými stranami, s ktorými to zatiaľ nevyzerá ružovo. „Sú pod hranicou 5 %, čiže očakávam, že aj medzi týmito stranami dôjde k ostrejšiemu súboju, práve preto, že je jasné, že ak chce niektorá z nich byť úspešná, tak tých voličov môže primárne získať jedine tým, že dokáže osloviť voličov tej druhej strany. Na záver dodáva, že percentá sa môžu meniť aj u opozičných strán. „Viacero voličov zvažuje niekoľko strán. Preto môže dôjsť k presunu percent medzi stranami Za ľudí, PS a Spolu, ale môže sa to presúvať aj medzi stranami SaS, OĽaNO aj Sme rodina. Je to stále otvorená záležitosť.“