Líder Fortuna ligy predĺžil zmluvy so štyrmi obrancami: Lepší štart v jarnej časti?

Sú nimi Vasil Božikov, Lukáš Pauschek, Vernon de Marco a Jurij Medveděv, Božikov a Pauschek podpísali nové zmluvy na 2,5 roka, De Marco a Medveděv na 3,5 roka, informoval klubový web.

"Slovan predĺžil kontrakty s kapitánom Vasilom Božikovom, ktorému sa pôvodná zmluva končila v lete, a taktiež s Vernonom de Marcom, autorom postupového gólu z dvojzápasu s PAOK-om Solún. V belasom zostáva aj odchovanec Lukáš Pauschek, ktorému by pôvodná dohoda vypršala na konci januára. Aj vzhľadom na výrazný záujem zo zahraničia si Slovan poistil služby obrancu Jurija Medveděva," uviedol fortunaligista.

"Mojou prioritou bolo zostať v Slovane a ani som veľmi neriešil iné ponuky. Podpísal som novú zmluvu a teším sa, že budem naďalej nosiť dres tohto veľkého klubu. Chcem zostať v Slovane, keďže klub od môjho príchodu neustále rastie a cítim, že sa tu môžem ďalej zlepšovať. Som presvedčený, že máme potenciál, aby sme aj s podporou fanúšikov opäť boli úspešní na domácej i medzinárodnej scéne," povedal kapitán Božikov.

V tejto chvíli je z pohľadu odchodov aktuálna iba budúcnosť Andraža Šporara, o ktorého Slovan eviduje záujem z viacerých zahraničných klubov. V Slovane pokračuje aj brazílsky ofenzívny univerzál Rafael Ratao, ktorý na jeseň strelil sedem gólov. "Prioritou vedenia klubu je udržať káder pokope bez výraznejších zmien. Vďaka úspešným krokom na prestupovom trhu sme dokázali vytvoriť silnú kostru mužstva, ktorá má dlhodobú perspektívu,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Posilou do budúcnosti je 20-ročný útočník Žan Medved, ktorý je odchovancom slovinského Mariboru. Následne bol kmeňovým hráčom Olimpije Ľubľana, na jeseň hosťoval v druholigovom NK Fuzinar, kde strelil 14 gólov. "Žan Medved pocestuje na sústredenie do Turecka a bude len na ňom, ako zabojuje o svoje miesto. Keďže prichádza ako hráč s potenciálom do budúcna, je možné, že bude na jar nastupovať aj za našu juniorku. Dlhšie sme ho sledovali, na jeseň sa mu mimoriadne strelecky darilo a chceme ho ďalej rozvíjať,“ tvrdí Kmotrík ml.