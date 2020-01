Meghan sa už na nič nehrá: Toto je posledný klinec do rakvy jej kamarátstva s Kate

Vojvodkyne Meghan (38) a Kate (38) sa jedna druhej odcudzili potom, čo Meghan odletela do Kanady a odignorovala oslavu narodenín Kate v Kensingtonskom paláci, myslí si expert na kráľovskú rodinu Phil Dampier.

Vojvodkyňa zo Sussexu odišla späť do Kanady potom, čo sa s princom Harrym (35) vzdali kráľovských povinností a ustúpili do úzadia. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu odhalili, že teraz rozdelia svoj čas medzi Veľkú Britániu a Severnú Ameriku a budú sa usilovať stať sa finančne nezávislými od kráľovskej rodiny. Ich rozhodnutie prišlo deň pred narodeninami Kate. Meghan vynechala oslavu a namiesto toho odletela späť do Kanady.

„Meghanine priateľstvo a vzťah s Kate sa teraz javia ako krehké a Meghan sa očividne ani nepokúsila ísť do Kensingtonského paláca, aby popriala Kate na 38. narodeniny, radšej sa vrátila do Kanady," povedal pre portál the Sun expert na kráľovskú rodinu Phil Dampier.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu podľa neho naznačili, že pociťujú tlak, už keď začiatkom minulého roka pripravovali dokumentárny film s Tomom Bradbym na ich ceste v Afrike.

„Objavili sa správy, že sa princ William pokúsil spojiť s princom Harrym a Meghan, aby sa s nimi stretol počas turné v Afrike, pretože sa obával o ich duševný stav. Zdá sa však, že sa toto stretnutie nestalo," myslí si Phil, ktorý sa kráľovskej rodine venuje už viac ako 20 rokov. "Nepoznáme úplnú pravdu, ale teraz sa bohužiaľ zdá, že švagriné Kate a Meghan sú si vzdialené ako nikdy predtým, rovnako tak aj kráľovskí bratia Harry a William," dodal na záver.