Ryšavka Helena Krajčiová otvorene o svojom súkromí: Prečo nechcem svadbu

Pred oltár sa nechystá! Obľúbená herečka Helena Krajčiová (44) je od septembra 2018 dvojnásobnou mamou. Hviezda jojkárskeho seriálu Nový život vtedy priviedla po dcérke Anike (5) na svet synčeka Kryštofa (1). Napriek šťastnému materstvu však zatiaľ svoj vzťah s partnerom, hudobníkom Martinom Hasákom (41), do novej roviny posunúť neplánuje.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sympatická herečka Krajčiová má doma dvoch drobcov, s ktorými sa snaží tráviť čo najviac času a chvíle materstva si užíva plnými dúškami. Nedávno však urobila výnimku a stala sa jednou z hlavných tvárí jojkárskeho seriálu Nový život. Hrá v ňom bývalú futbalistku a majiteľku krčmy Fatima. S hudobníkom Martinom Hasákom tvorí Helena síce už štvorčlennú rodinu, avšak pred oltár sa stále postaviť nechce.

„Nikdy som netúžila byť v bielom svadobnom. Nikdy som to v sebe nemala,“ povedala pre Nový Čas s úsmevom. Možnosť spečatenia svojho vzťahu pred Bohom však ryšavka ešte úplne nezavrhla. „Možno ma to ešte chytí, neviem,“ dodala Krajčiová s tým, že žiadnych „osvedčených postupov“ sa nedrží a názory ostatných ju až tak nezaujímajú. „Niektorí ľudia sa berú aj ako 60-roční. Každý to má inak,“ uzavrela Helena, ktorú mohli diváci donedávna vidieť aj vo vydarených projektoch Ministri či Sestričky.