Kontroverzná šou sa zamotáva, Gabika a Stano zo Svadba na prvý pohľad: Neplatný sobáš?!

Bolo to len divadlo?! Markíza vo štvrtok odštartovala svoju novú šou Svadba na prvý pohľad, kde sa už stihol zosobášiť prvý pár Gabika (29) a Stano (35) bez toho, aby sa vôbec poznali. Otázne však je, či ich „áno“ vyslovené pred svedkami, rodinou, priateľmi aj televíznymi kamerami je naozaj platné.

Podľa odborníkov totiž sobáš musí spĺňať určité náležitosti, ktoré tomuto spečateniu manželstva jednoznačne chýbali a nad čerstvým manželstvom visí mnoho otáznikov. K svadbe „naslepo" sa vyjadril aj ženích. Markizácka šou Svadba na prvý pohľad vyráža dych už len tým, že ženích a nevesta sa v nej vidia úplne prvýkrát v živote až v momente, keď si majú povedať áno.

Po sobáši ich čaká svadobná cesta a život v spoločnej domácnosti. Ako uvádza televízia, projekt je určený pre odvážnych nezadaných, ktorí v minulosti vyskúšali všetky možné spôsoby randenia, a stále nenašli toho pravého či tú pravú. Výber partnera nechali na odborníkov z oblasti psychológie či biológie. Tí zo všetkých nezadaných záujemcov po náročných testoch vytvorili tri páry.

Jeden z nich, Stano a Gabika, sa už stihol postaviť pred sobášiacu. Vysloveniu osudového a záväzného „áno“ u oboch predchádzalo dlhé niekoľkosekundové zaváhanie a roztržité momenty nastali aj vo chvíli, keď sa mali prvýkrát pobozkať. Nečudo, v ich prípade to totiž bolo naozaj prvýkrát. Zvláštne bolo aj to, že pri obrade zazneli len krstné mená sobášiacich sa, no nie ich priezviská. Hoci sobášiaca slávnostne vyhlásila manželstvo za uzavreté, otázne je, či je naozaj platné.

Chýbala reťaz aj znak

„Sobášiaci musí byť v každom prípade volený predstaviteľ samosprávy (starosta alebo poslanec) a mal by byť schválený zastupiteľstvom. Pri samotnom akte sú predpísané insígnie a oblečenie by malo byť podľa protokolu. Sobášiaci by mal mať reťaz,“ vysvetlil hovorca Združenia miest a obcí Michal Kaliňák. Oddávajúca v prípade Stana a Gabiky však mala na sebe iba trikolóru s medailou. Splnené neboli ani ďalšie potrebné náležitosti.

uviedol hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Hoci sobášiaca bola slušne oblečená, obradná sieň náležite vyzdobená a všetko sa odohrávalo pred svedkami, priateľmi a rodinou, v sále nikde nebolo ani len stopy po spomínanom štátnom znaku či erbe mesta či obce, v tomto prípade Košíc.

Asistované manželstvo

Markíza má na to vysvetlenie. „Ide o takzvané asistované manželstvo na základe vedeckých metód. Účinkujúci si reálne vyskúšali svadobný obrad, medové týždne aj spoločný život a v závere prehodnotia za aj proti tohto experimentu a rozhodnú sa, či spolu ostanú, alebo pôjde každý svojou cestou,“ uviedla televízia. No hoci sa Stano a Gabika videli prvýkrát až v deň svadby, podľa ženícha stála za to. „Som celkovo spokojný, ako to dopadlo, a myslím, že aj Gabika.

Svadba bola nad moje očakávanie veľmi pekná a zároveň náročná. Išlo to rýchlo a zvládnutie toho stupňujúceho sa napätia mi dalo zabrať. Som vďačný rodine a všetkým priateľom, že tam so mnou boli,“ povedal Novému Času ženích, ktorý sa prihlásil do tejto šou, lebo sa rozhodol zariskovať: „Prirodzene som mal obavy, každý cítiaci človek by ich mal. Vnútorný hlas aj po zvážení mi však vravel, že to dobrodružstvo bude stáť za to,“ vyjadril sa Stano.