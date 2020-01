Celý škandál sa môže končiť veľkou drámou: Pravda o úteku Harryho a Meghan

Škandál otriasa britskou monarchiou. Meghan hneď po vyhlásení odletela do zámoria a Harryho nechala žehliť problémy u kráľovnej samého. Čo je za ich rozhodnutím opustiť kráľovskú rodinu a aké úskalia ich čakajú?

Meghan a Harry sa po svadbe stali novými tvárami monarchie. Vkladali sa do nich veľké nádeje na jej modernizáciu. No v jednom jedinom okamihu sa stali outsidermi. Ich oznámenie o vzdaní sa kráľovských povinností je vyhlásením vojny Buckinghamskému palácu. Aká je pravda za týmto hrubým porušením tradície? S kráľovnou nikto nič vopred neprediskutoval. Vedela iba sedem dní o tom, že jej mladší vnuk chce aj s manželkou predefinovať svoje postavenie v rodine.

Mali to prebrať v pokoji a potichu. Namiesto toho prišlo vyjadrenie na instagrame nečakane ako raketový nálet. Palác reagoval len krátkym vyjadrením. Harry sa jednoducho rozhodol ignorovať žiadosť kráľovnej, aby situáciu najprv predebatovali v kruhu rodiny a potom urobili verejné vyhlásenie. Takto sa s kráľovnou nezaobchádza! Samotná Meghan už stihla ujsť naspäť do Kanady, kde ich syn Archie čakal len s pestúnkou. Harry má teraz s rodinou nájsť najlepšie možné riešenie situácie a potom ju má nasledovať za more.

Hovorí sa o tom, že rodina by ich mohla úplne odstrihnúť od peňazí. Princ Charles doteraz každý rok platil Harrymu okolo 2,4 milióna eur. Podľa zdrojov z okolia nemá veľkú chuť v tom pokračovať. Hovorí sa tiež o kráľovských tituloch. Harry naďalej ostane členom rodiny, no Meghan šľachtický pôvod nemá a titul jej odňať môžu hocikedy. Ako sa pre Bild vyjadril gróf Alexander von Schönburg, odborník na kráľovský dvor, celý škandál sa môže skončiť ešte veľkou drámou!

Chcú všetko!

Čo je problémom Harryho a Meghan? Chceli by zlízať všetku smotanu. Od začiatku ich vzťahu im dvor vyhovel vo všetkom, čo požadovali, no stále chcú viac. Chcú finančnú nezávislosť, no stále aj štátom platenú ochranku. A to, čo chcú najviac, je uniknúť médiám. Harryho mama princezná Diana totiž tiež chcela slobodu. Chcela sa rozviesť s Charlesom a mať vlastný život, no dráma okolo jej odchodu a neúprosné prenasledovanie fotografmi spôsobili až smrteľnú nehodu koncom augusta 1997.

vyjadril sa Harry. Samotná Meghan má okrem obťažovania paparazzmi iný problém - každý od nej očakáva, že bude priateľská, vždy usmiata a bude reprezentovať záujmy „firmy“, čiže kráľovskej rodiny. Zdá sa, že rozprávkový sen z romantických komédií, že sa stane princeznou, sa premenil na nočnú moru. Iróniou ostáva, že ak chceli ujsť pred paparazzmi, práve medializácia tohto škandálu sa postará o to, že ich budú poznať aj tí, ktorí o nich doteraz netušili.