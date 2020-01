Vo veku 86 rokov zomrel v Spojených štátoch český režisér a scenárista Ivan Passer.

Informoval o tom server Variety. Predstaviteľ československej novej vlny spolupracoval napríklad s Milošom Formanom. Podieľal sa na scenároch k jeho filmom Lásky jednej plavovlásky (1965) či Hoří, má panenko (1967).

Ivan Passer, a leading director of the Czech New Wave who went on to direct CUTTER’S WAY (1981), has died. He was 86.@Variety — https://t.co/sC5s6es0sa pic.twitter.com/X3Hxm7SQg1 — The Daily (@CriterionDaily) January 10, 2020

Passer do Spojených štátov odišiel v roku 1969. Ako režisér nakrútil v tuzemsku len jeden celovečerný film - Intímne osvetlenie z roku 1965.