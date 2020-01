Koniec priam idylického vzťahu dvoch najlepších lyžiarok súčasnosti? Vlhovcov obviňujú zo špionáže!

Aj to by mohol spôsobiť škandál v alpskom lyžovaní, ktorého sú plné zahraničné médiá. Kráľovná bielych svahov Mikaela Shiffrinová (24) obvinila trénera slovenskej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej (24) zo špionáže.

Livio Magoni (56) si podľa slov Američanky dal robiť záznamy z jej prípravy a tréningov.

Horúcu tému sleduje aj bývalá skvelá slovenská zjazdárka Janka Gantnerová (60), ktorú sme zastihli v pracovnom nasadení na pretekoch kategórie masters v Innsbrucku. Vôbec prvá lyžiarka z východnej Európy, ktorá zvíťazila v pretekoch Svetového pohára v alpskom lyžovaní (17. decembra 1980 vyhrala zjazd v Altenmarkte), poznamenala, že psychologický tlak patrí k súčasnému športu.

„Zaregistrovala som tento spor. Netuším, kto sa oň postaral, ale mal jediný cieľ: narušiť pokoj v tíme Petry Vlhovej,“ spustila J. Gantnerová, ktorá je presvedčená, že Petra je natoľko psychicky silná, že to ustojí a všetkým ukáže už cez víkend, keď ju čaká nielen zjazd, ale najmä v kombinácii, v ktorej mala pred novou sezónou tie najvyššie plány. „Všetko to priniesla doba, v ktorej hrajú prím sociálne siete a rôzne, niekedy aj ničím nepodložené diskusie, ktoré môžu slabšie nátury rozladiť,“ dodala s tým, že v jej časoch, chvalabohu, niečo podobné nejestvovalo. No aj tak si však jednotlivé tímy prísne strážili svoje nápady a inovácie.

Na konflikt ako prvý upozornil portál gazzetta.it, ktorý ho označil za špionážny škandál v lyžovaní, a tvrdí, že je dôsledkom rivality medzi dvomi pretekárkami, ktoré v súčasnosti nemajú konkurenciu v alpskom lyžovaní, napríklad v slalome neprehrali už 24 pretekov v rade. Hoci sa k incidentu vyjadrila aj sama Mikaela - tá nikoho nemenovala, len poznamenala, že aj to, ako si obúva svoje lyžiarky je jej duševným vlastníctvom: „Berú nám niečo, čo sme vytvorili spolu s trénermi. Vytvorili sme to v našich hlavách,“ povedala Shiffrinová.

K celej záležitosti sa vyjadril aj Vlhovej tréner Livio Magoni, ktorý v rozhovore pred Ski Racing Media a NBC Sports povedal: „Je dôležité sledovať Mikaelu, pretože je to najlepšia lyžiarka na svete. Je pre nás veľmi dôležité sledovať všetky súperky, aby nám neunikli ani tie najmenšie vylepšenia,“ povedal L. Magoni, ktorý priznal, že takmer každý deň sleduje videá z jázd nielen Shiffrinovej, ale aj ostatných špičkových súperiek jeho zverenky. Pre neho je sledovanie videí proces učenia sa. Na Magoniho obranu treba povedať, že lyžiarky trénujú na verejne prístupných svahoch a každý, kto ide lanovkou, ich môže sledovať a nie je tam zakázané vytiahnuť kameru a nakrúcať.

Sú športy, v ktorých je to „ošetrené“ v pravidlách. Lyžovanie k nim však nepatrí. Predpisy Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) nechránia „duševné vlastníctvo“ jednotlivca, ktoré sa týka tréningov či prípravy na preteky a skúsený Magoni to využíva. Už cez víkend sa ukáže, ako to poznačí vzťahy medzi športovkyňami. V rakúskom stredisku Altenmarkt-Zauchensee sú na programe zjazd a kombinácia SP.