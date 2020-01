TOP 10 najdrahších Slovákov: Zaplatia za neho viac ako za Hamšíka!

V piatok vo Vigu, v sobotu už v Ríme, kde ho čakali lekárske testy. Tie sú jednou z posledných formalít, ktoré delia Stanislava Lobotku (25) od prestupu do klubu.

Klubu, ktorý takto pred rokom opustil po dvanástich sezónach Marek Hamšík (32). Práve bývalý kapitán Partenopei odporučil reprezentačného spoluhráča pod Vezuv. Klubom sa po dlhých rokovaniach podarilo nájsť spoločnú reč a dohodu na odstupnom – 21 miliónov eur plus ďalšie 4 vo forme bonusov.

Je to suma, s ktorou vstupovala Celta Vigo do transakcie, keď Lobotkovi znížila výstupnú klauzulu z 50 miliónov eur na polovicu. Neapol mal veľký záujem o nášho defenzívneho stredopoliara. Zodpovedá tomu aj postupné zvyšovanie ponuky. „Slovák prichádza do Serie A. Dohoda je na svete. Neapol vyhovel požiadavkám Španielov, keď pôvodnú ponuku 15 miliónov eur zvýšil na 21 miliónov plus bonusy,“ napísal portál calcionapoli24.it.

Vstupná lekárska prehliadka je poslednou vecou pred spečatením transferu podpismi oboch strán, ktoré sa ešte dohadujú na splátkovom kalendári. Majiteľ Neapola Aurelio De Laurentiis navrhuje finančne vyrovnať Lobotku v priebehu štyroch rokov. Vedenie Celty Vigo uprednostňuje dve splátky a v skoršom termíne. „Nemalo by to ohroziť už existujúcu dohodu na odstupnom. Všetko by sa malo uzavrieť cez víkend,“ informoval Calciomercato.

Celta súhlasila s uvoľnením Lobotku po navýšení prestupovej sumy i objavení vhodnej náhrady za trenčianskeho rodáka. Slovenský reprezentant podpíše zrejme v pondelok zmluvu do leta 2024, ktorá mu zabezpečí ročný príjem 1,8 milióna eur. Jeho debut za Neapol sa neočakáva už v utorkovom osemfinálovom zápase Talianskeho pohára proti Perugii. Premiéru by mohol absolvovať v sobotu na domácom štadióne San Paolo, keď SSC privíta Fiorentinu.

Lobotka sa stane historicky tretím najdrahším Slovákom. V tabuľke predstihne Mareka Hamšíka, ktorého Neapol predal vlani čínskemu klubu Dalian Yifang za 20 miliónov eur.

10 NAJDRAHŠÍCH SLOVÁKOV