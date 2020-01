Kto vystúpi na jubilejnom ročníku Plesu v opere: Po bolestivej strate zahrá aj Hex, úprimné priznanie

Aj tento ročník sa bude niesť v znamení hviezd, ktoré budú zabávať pozvaných 300 párov v historickej budove Slovenského národného divadla.

Medzi účinkujúcimi sa ukážu stálice nášho hudobného neba, medzi inými aj Richard Müller (58), či skupina Hex, ktorá už kedysi na tomto prestížnom plese vystupovala. Pred pár rokmi však ešte so svojim zosnulým spevákom Petrom Ďuďom Dudákom († 46) s ktorým na konci uplynulého roka oslavovali významné jubileum 30 rokov na scéne. Ďuďo sa však tohtoročnej pocty už bohužiaľ nedožil, ale na svojich chlapcov a hostí sa bude isto usmievať z neba.

Jubilejný dvadsiaty dobročinný Ples v opere bude okrem 300 prominentných párov hostiť aj známe tváre z hudobného šoubiznisu. Každoročne sa na tomto prestížnom podujatí zúčastnia spevácke či hudobné esá, na ktorých hity sa baví celá posádka divadla až neskorých ranných hodín. Tento rok budú zabávať prítomných nielen B-Side Band, ale v ich spoločnosti zaspievajú aj Vojtěch Dyk, Tereza Černochová a Matěj Ruppert. Chýbať nebude ani Orchester Gustava Broma. Nebudú však jediní, kto bude hrať zabávajúcej sa smotánke. Svoje hity zaspieva aj Richard Müller či skupina Hex.

Samé jubileum

Práve chalani z legendárneho Hexu oslávili len nedávno tridsať rokov na scéne. Práve v tom období však prišli aj o svojho speváka Petra Ďuďa Dudáka, ktorý skonal na rakovinu pankreasu. Hex však na Plese v opere už v minulosti vystupoval, takže to nebude ich premiéra. “Pred pár rokmi sme na Plese v opere hrali a bola to jedna skvelá akcia. V krásnom prostredí SND nehrávame každý deň a o to viac si vážime pozvanie. Z týchto priestorov dýcha história a my sme radi, ze budeme môcť aj v roku 2020 zabaviť návštevníkov našimi pesničkami,” priznali chalani z Hexu. Jubileum však oslavuje aj Ples v opere a to svoju dvadsaťročnicu a stovku oslavuje aj samotné Slovenské národné divadlo.

V suteréne bude veselo

Ako už tradične, veselé a odviazaná zábava bude aj v suteréne historickej budovy SND. Hostí tam bude zabávať po prvýkrát zoskupenie Cimbal Brothers, ktoré predvedie svetové hity v prevedení cimbalu a huslí. S hudobníkmi sa mala predstaviť speváčka Svetlana Rymarenko, avšak pre zdravotné problémy sa plesu nebude môcť zúčastniť.