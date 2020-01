20. ročník Plesu v opere bude v znamení lásky: Nadšené slová zahraničnej hviezdy

Z historickej budovy Slovenského národného divadla sa budú v sobotu večer ozývať nádherné operné árie v podaní špičkových účinkujúcich.

Ako sa Novému Času podarilo zistiť, súčasťou úvodného ceremoniálu budú nielen tanečníci v úžasných kostýmoch od módneho guru Borisa Hanečku (36), ale hostí privítajú aj veľké hudobné mená. Režisérka Plesu v opere Jana Burkiewicz poňala tento rok veľmi romanticky. Ústrednou témou tejto veľkolepej udalosti je totiž láska, ktorú chce preniesť k vzácnym hosťom prostredníctvom opery. Niet teda divu, že sa bude sálou vynímať kvetinová výzdoba v červenej farbe.

Priestor historickej budovy Opery prepožičiava Slovenské národné divadlo dobročinnému Plesu v opere od jeho prvého ročníka. Práve opera sa stala aj základom úvodného ceremoniálu, ktorý má aj v tomto roku pod taktovkou režisérka Jana Burkiewicz, známa produkciou, ktorá kombinuje divadelnú tvorbu s moderným vizuálnym umením, dizajnom, „novým cirkusom“ či módou. Jej inšpiráciou pri koncipovaní úvodného ceremoniálu bola láska. „Láska ako ústredný leitmotív azda každého operného diela. Láska, ktorá v sebe nesie esenciu spolupatričnosti, empatie, dôvery a nezištnosti - a to je aj esencia dobročinného Plesu v opere,“ povedala Burkiewicz.

Operné hviezdy

Úvodný ceremoniál bude postavený na kombinácii popredných operných hlasov – sopranistky Hrachuhi Bassenz, pôvodom z Arménska a slovenského tenoru Pavla Bršlíka. Títo operní sólisti aktuálne patria medzi špičku medzinárodnej opernej scény. Bassenz, ktorá momentálne pôsobí v Londýne priznala: ,,Som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť najprestížnejšieho podujatia v Bratislave, dobročinného Plesu v opere, ktorý sa uskutoční v Historickej budove SND. Je veľmi pekné, že táto udalosť pomáha práve deťom. Netrpezlivo čakám na plesový večer a teším sa na stretnutie so slovenským publikom, kde budem spievať rolu jednej z mojich obľúbených rozprávkových postáv pieseň morskej panny a predstavím sa v šatách od dizajnéra Borisa Hanečku.”

Úvodný ceremoniál prevedie hostí prierezom vývoja opery od folklórnej piesne zastúpenej v prvej slovenskej opere, cez obdobie baroka, romantizmu, až k opere 20. storočia. Sprevádzať ich bude operný orchester, zbor a tanečné vystúpenie členov baletu Slovenského národného divadla. V historickej budove Opery zaznejú árie z pera Eugena Suchoňa, Georga Friedricha Händela, Giacoma Pucciniho, Carla Orffa a Antonína Dvořáka.

Kraľovať bude červená

Tento rok kvetinová výzdoba odráža slávnostnú atmosféru jubilea a pripomína myšlienku lásky, ktorú bude cítiť počas celého ceremoniálu. Tento rok bolo zvolených niekoľko farieb, avšak dominantnou je práve červená, ktorú doplní ružová a jemne oranžová, ktoré budú prechádzať do zelenej a bielej farby. Kvety by mali byť viazané do trsov, ktoré budú obsahovať kvety ako hortenzie, skimiu, chryzantémy, ruže, ľalie, ľobovník, gerberu, palmu či blahovičník. Ako sa nám podarilo zistiť, po plese bude kvetinová výzdoba premiestnená do novej budovy SND, ktoré oslavuje svoju storočnicu.