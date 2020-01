Messi si sypal popol na hlavu: Je to hanba, urobili sme detské chyby

Barcelona si finále Španielskeho superpohára vo futbale nezahrá. Boj o túto trofej bude čisto madridskou záležitosťou klubov v hlavného mesta - Real a Atletico.

Atletico sa do finále prebojovalo po tom, ako dokázalo otočiť štvrtkový druhý semifinálový súboj a zdolalo "Barcu" po dramatickom priebehu 3:2.

"Los Colchoneros" do finále proti mestskému rivalovi poslal Angel Correa. "Som skutočne šťastný, že sme dokázali nový kalendárny rok odštartovať takým dôležitým víťazstvom pre nás i našich fanúšikov. Zápas sme pritom nezačali dobre, no dokázali sme nepriaznivý vývoj zvrátiť a dosiahli sme cenný triumf. Sme z toho nadšení. Finále bude špeciálnym zápasom, verím, že v ňom uspejeme," citovala agentúra DPA autora víťazného zásahu.

Atletico zdolalo Barcelonu iba tretíkrát v predchádzajúcich 30 vzájomných dueloch vo všetkých súťažiach. "Pre klub je hrdá vizitka, že sme dokázali pokoriť najlepší ofenzívny tím na svete. Všetci ste videli našu vieru, túžbu, odhodlanie. O tom všetkom je náš klub," vyznal sa tréner Atletica Diego Simeone.

Do priebehu druhého polčasu výrazne zasiahol VAR. Po jeho rozhodnutiach neplatili dva góly Kataláncov v podaní Lionela Messiho a Gerarda Piqueho a Atleticu zasa odoprel jedenástku. Messimu neuznal rozhodca gól po skvelom spracovaní a uvoľnení, pretože sa pri ňom dotkla lopta Argentínčanovej ruky. Pri Piqueho góle arbiter na základe videozáznamu rozhodol, že prihrávajúci Arturo Vidal stál v milimetrovom ofsajde. Atletico sa potom nedočkalo pokutového kopu, hoci Pique zahral vo vlastnej šestnástke rukou.

"Systém VAR je tu na to, aby pomáhal futbalu. Niekedy vám pomôže, niekedy nie. Tak to už býva," konštatoval autor druhého gólu "blaugranas" Antoine Griezmann, ktorý skóroval do siete bývalého klubu: "Súper mal v závere sviežejšie nohy ako my. Urobili sme niekoľko chýb pri našich prihrávkach. Takéto malé chybičky vás môžu stáť zápas, pohár i celú ligu. Musíme tvrdo pracovať a zlepšovať sa, iba tým sa môžeme zdvihnúť hore."

Atletico dokázalo v závere rýchlymi kontrami potrestať otvorené okná v barcelonskej defenzíve. "Je to hanba. Na niekoľko momentov sme vypli a urobili sme detské chyby. Mali sme to za stavu 2:1 lepšie ubrániť. Je to pre nás krutá prehra, najmä vzhľadom na skutočnosť, že sme boli lepší tím. Za chyby sme tvrdo zaplatili," dodal Messi.