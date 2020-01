Pod menom Milana Lasicu lákali na rýchly zárobok, polícia varuje: Ako nenaletieť podvodníkom!

Neštítia sa ničoho a nikoho! Na internete pribúda denne množstvo hoaxov a niektorým z nich sa nevyhnú ani známe osobnosti ako Milan Lasica (79). Práve v jeho prípade je problém o to väčší, že sú do hoaxov zatiahnuté aj peniaze.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Meno obľúbeného humoristu Lasicu pred časom zneužili na sociálnej sieti podvodníci, ktorí sa snažili oklamať ľudí v hercovom mene. Na zahraničných stránkach sa pokúšali získať peniaze práve od ľudí bažiacich po rýchlom zárobku. Šokujúci prípad sa dostal až do rúk polície. Rovnako, ako nám internet pomáha, može aj škodiť, na čo upozorňuje prostredníctvom stránky Hoaxy a podvody - Polícia SR. Tam vysvetľuje, že cieľom podvodníkov je prostredníctvom známej tváre "zvýšiť dôveru medzi publikom a podviesť tak viacero ľudí".

Ako nenaletieť podvodníkom?

Ako vôbec odolať takýmto ponukám, kde figurujú známe tváre? "V prvom prípade, zázračné výnosy, veľké sľuby a garancie by vo vás mali vyvolať obozretnosť. Nič nie je zadarmo a už vôbec sa zopár klikmi alebo investovaním pár eur nestanete milionármi," uvádza polícia.

Tá sa v rámci prevencie okrádania na internete zamerala aj na otázku, ako sa zachovať, keď lákajú na zárobok osobnosti, ktoré pozná každý. "Nie je vylúčené, že známe tváre sa môžu zapojiť do reklám, podpory súkromných spoločností. Preto si vždy poriadne pozrite webovú stránku, na ktorej sú jej fotografie. Je to známa stránka? Je to stránka všeobecne známej značky? Sú fotografie známej tváre autentické, alebo len stiahnuté z internetu? Je text článku spisovný, alebo skôr pozliepaný preklad z internetu?" Tieto jednoduché vysvetlenia dokážu ušetriť veľké množstvo peňazí či opletačiek so zákonom.