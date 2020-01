Fotka poloprázdnej izby valcuje internet: Príbeh, ktorý sa za ňou skrýva, chytí každú matku za srdce

Rozlúčiť sa s vlastnými deťmi po tom, čo ste s nimi dve desaťročia žili, je silná káva.

Svoje o tom vie aj Misty Brewer Lee z Arkansasu v USA, ktorá na Facebook zverejnila srdcervúci status. Aj keď ako matka rátala s tým, že raz jej deti vyletia z hniezda, na príval emócií, keď k tomu došlo, pripravená nebola.

"Keď sa vám narodí dieťa, ostatní vám hovoria o problémoch rodičovstva. O prebdených nociach, o nákladoch na starostlivosť o dieťa, o zraneniach pri športe...

Keď ochorejú, musíte odísť z práce, pomáhať im s domácimi úlohami, popri tom upratovať neporiadok v dome, riešiť nikdy sa nekončiace pranie a žehlenie, postarať sa o to, aby mal každý člen domácnosti, čo jesť.

Potom sa pozeráte, ako sa im pohľad rozžiari, keď sú Vianoce, keď im dáte darček na ich sviatok a snažíte sa užívať si tieto zázračné momenty.

Život je taký rýchly, vy ste zaneprázdnení, no v skutočnosti byť rodičom nie je niečo, čo by ste mohli zabaliť.

Keď si predstavujete, že vaše deti raz budú oslavovať 18 či 20 rokov, pomyslíte si, že to je veľmi dlhá doba.

Potom sa však hodiny menia rýchlo na dni, dni na mesiace a mesiace na roky.

Ten malý človek, ktorý sa plazil vedľa vás v posteli a túlil sa k vám, sa zrazu stáva mladým dospelým, ktorý vás objíma na chodbe, keď prichádza a odchádza.

Zrazu chaos a smiech vystrieda ticho a samota.

Naučili ste sa, ako vychovávať dieťa, ktoré vás potrebuje, ale nemáte potuchy, ako máte fungovať, keď vyrastie a odíde.

Premýšľate, ako čas uplynul tak rýchlo, máte pocit viny, že ste niečo zmeškali, aj keď ste svojim deťom venovali 20 rokov. Máte pocit, že to nestačilo.

V hlave vám víri mnoho otázok, či ste v niečom nepochybili, či ste im venovali dosť času, či vedia, že ich ľúbite, či ste boli vždy s nimi, keď vás potrebovali.

Všetko, čo môžete urobiť, je modliť sa a dúfať, že ich Boh ochráni, keď sa vydajú na vlastnú cestu životom.

Jedna vec je však istá... Nikdy nie je dosť času. Takže pre všetkých rodičov s malými deťmi, ktorí sa snažia prísť na to, ako zvládnuť to každodenné šialenstvo, keď ste vyčerpaní každý deň - užívajte si to. Jedného dňa to túlenie sa s deťmi, pozeranie rozprávok, uspávanie, príprava desiat, všetko to raz skončí a vy budete pri pohľade na odchod detí dúfať, že ste urobili všetko správne."