Adela a Viktor Vinczeovci sa dali na ekológiu: Pod stromčekom mali netradičné darčeky

Idú príkladom. Hoci o celebritách má väčšina ľudí predstavy, že si potrpia na luxus a míňajú peniaze kade-tade, nie je to vždy tak.

Známi moderátori a manželia Adela a Viktor Vinczeovci v poslednom čase poukazujú na to, že materiálne šťastie nie je to pravé a ak chceme pomôcť planéte, musíme začať od seba. Čo nám známa dvojica prezradila o svojom eko živote? A kde ešte priznali slabiny?

Je síce už začiatok nového roka, ale aj tak - aké ste mali vianočné sviatky?

Adela: Na Štedrý deň sme boli najprv s mojimi rodičmi v Bratislave a potom aj s nimi sme sa presunuli k Viktorovým rodičom do Šale. Aj so psom nás bolo pri štedrovečernom stole desať.

A ako to bolo s darčekmi? Viktor sa cez Vianoce na sociálnej sieti rozhorčoval, že ste videli niekoho vyhadzovať do smetiaka šatstvo.

Adela: Nás to zaujalo aj preto, lebo pár dní predtým som robila v Trochu inak rozhovor s Jurajom Kunákom z Ekocharity o šatstve. Ľudia radi tvrdia, že oblečenie nevyhadzujú, že ho dávajú charite. Že ho posúvajú ďalej... Lenže už ho niet kam posúvať! Charity, sociálne domovy či útulne pre bezdomovcov oblečenie čoraz častejšie neprijímajú, nevedia, čo s ním... A tak sa dostávame k otázke, načo vôbec nakupovať toľko oblečenia, keď po krátkom čase aj tak skončí v odpade? Nehovoriac o tom, že oblečenie sa na skládkach veľmi dlho rozkladá, väčšina je „umelina“.

Podobne je to aj s plastovými fľašami, v ktorých si kupujeme vodu a nádejame sa, že keď ich dáme do separovaného odpadu, je to ekologické a ešte sa na niečo využijú...

Adela: Plasty sa využívajú ako obaly potravín, a tie kupovať musíme. A aj tam je na výber viac obalov. Ale oblečenie, aké a koľko ho kupujeme, to je iba naša voľba.

Prejavil sa tento postoj aj na vašich Vianociach? Nedali ste si žiadne oblečenie?

Viktor: My sme si žiadne hmotné darčeky ani nekupovali. Všetko boli iba zážitky s našou rodinou, doma som vytvoril poukazy na zážitky a dal do obálok. To bolo celé... Adelka svojim rodičom niečo vyrobila z vecí, ktoré sme už mali doma.

Adela: Mama chce vždy niečo vyrobené. Tak som jej vyrobila malý darček spolu s väzňami z justičáku, kde sme boli minulý rok na dvoch besedách. Z dreva vyrezali menšieho hojdacieho koníka. Moja mama zhodou okolností takéto koníky zbiera. Ja som ho pomaľovala a popísala, podľa najlepšieho umeleckého vedomia a svedomia.