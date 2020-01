Mladík († 26) upadol do kómy, po štyroch rokoch zomrel: Strašné odhalenie o príčine jeho smrti

Odhalenie ako zo zlého sna! Mladý muž zomrel štyri roky po tom, ako upadol do kómy. Teraz sa ukázalo, že za jeho záhadnú smrť môže jeho kolega.

Dvadsaťšesťročný Nemec po štvorročnom boji o život vydýchol naposledy. Zabilo ho jedlo, ktoré konzumoval v práci. Jeho kolega totiž vymyslel diabolský plán.

Ako informuje britský denník Metro, 57-ročný muž menom Klaus trávil ortuťou sendviče svojich kolegov. Do jedla im sypal prášok niekoľko rokov, až kým ho neodhalil kamerový záznam. Mladý kolega bol v takom zlom stave, že upadol do kómy, v ktorej bol celé štyri roky. Svoj boj o život napokon prehral. Ďalší dvaja otrávení muži prežili, no majú vážne poškodené obličky. Klausa odsúdili za vraždu a dostal doživotie.