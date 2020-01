Dievčatko († 6) si odložilo bicykel a vtom sa to stalo: Prítomní sa len prizerali, akou krutou smrťou zomrelo

Cesta zo školy ju stála život! Malé dievčatko zahynulo krutou smrťou.

Iba šesťročná Riem Lina išla bicyklom zo školy, keď sa zastavila v obchode v provincii Svay Rieng v Kambodži. O pár minút neskôr vyletel roj rozzúrených sršňov a na dievčatko zaútočil.

Zhrození ľudia vyšli z obchodu, keď začuli krik malej Riem. Okamžite utekali za jej rodičmi do neďalekej dediny. Rodičia dievčatko ihneď vzali do nemocnice. No lekári jej už nedokázali pomôcť. Riem zomrela po niekoľkých hodinách. „Lekári čakali, pokým bude mať Riem čo najsilnejšie bolesti, až potom sa rozhodli poslať ju do väčšej nemocnice. Vtedy to už ale bolo neskoro,“ cituje The Sun rozhnevaného strýka Sama Venga.

Rodičia sú z náhlej smrti svojej malej dcérky zdrvení. „Moja dcéra sa vždy zastavila v obchode nakúpiť. Je to tak blízko nášho domu, že sme nečakali, že by sa jej stalo niečo zlé. Plačem vždy, keď si spomeniem, akými veľkými bolesťami trpelo moje malé dievčatko pred smrťou,“ dodáva zronená matka Ah Len.