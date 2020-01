Američanka Shiffrinová posiela ostré slová Vlhovej tímu: Kradnú!

Pred víkendovým podujatím Svetového pohára v rakúskom Altenmarkt-Zauchensee to medzi nimi vrie.

V sobotu v Záhrebe vyhral Petra Vlhová slalom a svoju najväčšiu rivalku, Američanku Mikaelu Shiffrinovú, zdolala. Spor sa ale rozhorel potom, čo Vlhovej tréner Livio Magoni prezradil, že na miesta kde trénuje Shiffrinová, posiela svoj tím.

"Viem, že to nie je úplne korektné. Chceme, aby Petra jazdila čo najlepšie a chceme sa učiť od najlepších. Je to naša práca," zdôvodnil Magoni v rozhovore pre Ski Racing Media a NBC Sports. Predpisy Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) nechránia "duševné vlastníctvo", ktoré sa týka tréningov či prípravy na preteky a to skúsený taliansky tréner využíva, hoci druhej strane sa to nepáči.

"Považujeme to za prekročenie istej hranice, v ktorom sa kradne naše 'duševné vlastníctvo'. Berú nám niečo, čo sme vytvorili spolu s trénermi. Vytvorili sme to v našich hlavách a potom to fyzicky ukázali pred svetom. Nikto nás to neučil," citoval Shiffrinovú portál spox.com.

Kolotoč Svetového pohára sa teraz presúva do Rakúska, kde je na programe zjazd a alpská kombinácia.

Víkendový program:

sobota 11. januára: zjazd (11.45 hod)

nedeľa 12. januára: kombinácia (9.15/11.45 hod).