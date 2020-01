Len 15-ročná tenistka vyškolila svojho otca: Ten sa jej musel ospravedlniť!

Mladá americká tenistka Coco Gauff (15) vyškolila svojho otca počas prestávky zápasu na turnaji v Aucklande, v ktorom nastúpila proti Nemke Laure Siegemund (31).

Ten je zároveň aj jej trénerom, a preto svojej dcére počas prestávky v zápase radil, ako na súperku. V návale emócií však neustriehol, že pred svojou pätnásťročnou dcérou povedal nadávku. Ako informuje web Daily Mail servis jej súperky totiž označil za "zas**ný". Pozorná Coco si to všimla a hneď ho zahriakla. "Nemôžeš nadávať." reagovala. "Povedal som nadávku? Naozaj? Oh, to sa nepočíta." odvetil otec so smiechom. "Ale áno", nedala sa Coco. Jej otec teda nemal inú možnosť, ako sa svojej dcére ospravedlniť.

Zápas nakoniec mladá Američanka prehrala 7-5, 2-6, 3-6.