Začal sa súd s Juditou obžalovanou z vraždy Tomáša († 16): Ukázala, ako vraždila tretia osoba

Zničená a plačúca. Takto kráčala pred sudkyňu gymnazistka Judita (17), ktorá podľa obžaloby vlani v máji zavraždila svojho najlepšieho kamaráta Tomáša († 16), pričom mu mala zasadiť až 51 bodnorezných rán nožom.

Na včerajšie pojednávanie išla úplne zdrvená, celá sa triasla a tvár si zakrývala spustenými vlasmi. Jej výpoveď pred sudcom trvala niekoľko hodín, pričom rezolútne odmietla, že Tomáša zavraždila ona. Nový Čas má k dispozícii detaily jej obhajoby, ako aj spoveď otca.

So sklonenou hlavou, s trasúcimi sa rukami a so slzami v očiach. Tak vkročila obžalovaná študentka Judita do pojednávacej miestnosti, v ktorej sa napätie dalo doslova krájať. Všetci vzrušene čakali, ako bude opisovať osudný deň, keď po 51 ranách vykrvácal v byte na žilinskom sídlisku Vlčince jej najlepší kamarát Tomáš († 16).

Sudkyňa už na začiatku urobila radikálny krok a vylúčila verejnosť, čo okrem iného zdôvodnila tým, že v pojednávacej miestnosti budú zobrazované veľmi šokujúce zábery a vypovedať budú aj mladiství gymnazisti. Do pojednávacej miestnosti sa tak dostali len právni zástupcovia a svedkovia, v tomto prípade rodičia a sestra obžalovanej Judity. „Nebol dôvod na vylúčenie verejnosti v celom konaní, verejnosť mala byť vylúčená len v časti výsluchu mladistvých,“ netajil sklamanie právny zástupca poškodených Ján Halagan.

Vinu stále popiera

Už pred začatím súdu sa špekulovalo, či obžalovaná študentka prizná vinu, alebo sa bude držať svojej verzie o tretej osobe. Jej otec Milan však akékoľvek dohady hneď na začiatku pojednávania odmietol. „Judita je nevinná a veríme v oslobodenie,“ povedal otec, ktorému sa ťažko pozeralo na zrútenú dcéru v putách, ktorej hrozí 15 rokov za mrežami. „Vidieť, že to znášala strašne ťažko. Čo k tomu povedať, berie lieky na upokojenie, ale nechajme to tak,“ dodal a zároveň potvrdil informáciu Nového Času, že na očistení mena jeho dcéry pracujú českí detektívi. Otvoriť galériu Na súde vypovedali aj jej otec Milan, mama Katarína (vľavo) a sestra Katarína (v strede). Zdroj: roj Za rodinu zavraždeného Tomáša prišla na pojednávanie len teta Monika a rodinná priateľka Ivana, ktorá vysvetlila, prečo rodičia v sebe nenašli silu prísť. „Sú zlomení, je to pre nich stále veľmi ťažké, obrovská trauma. Tomáško bol jeden zlatý, usmievavý chalan, po mame zdedil umelecké sklony aj podobu. On bol rovnako ako je jeho mama - citlivá umelecká duša. Neviem si vôbec predstaviť, ako by tu sedeli na tejto úzkej chodbe spoločne s rodinou obžalovanej,“ uviedla pre Nový Čas rodinná priateľka Ivana.

Rekonštrukcia vraždy

Hoci bola verejnosť vylúčená z pojednávania, Novému Času sa podarilo zistiť, že Judita si stále stojí za svojou verziou s vraždiacou treťou osobou, ktorú prezentovala tesne po tragédii. Prokurátor mal v súdnej sieni podľa našich informácií uskutočniť rekonštrukciu vraždy, pričom išiel do úplných detailov - chcel od obžalovanej predviesť, ako k útoku došlo, kde stála Judita, kde Tomáš a kde útočník. „Judita hovorí iba pravdu, žiadnu verziu pravdy. To, čo povedala na začiatku, že tam bola tretia osoba, to hovorí aj teraz,“ povedali svorne mama spolu s otcom a pridala sa aj sestra, ktorá žije v Anglicku.

Práve tú sa chystali Tomáš a Judita v máji minulého roka navštíviť. „My jej veríme a stojíme za ňou, Judita neklame,“ vyhlásila sestra Katarína. Naopak rodina zavraždeného Tomáša pre ňu žiada spravodlivý trest. Na jeho hrobe je množstvo kahancov, vianočný stromček a vo vzduchu stále visí nezodpovedaná otázka. Bude vinník naozaj potrestaný?