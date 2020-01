Ovečkin sa doťahuje na Gretzkeho: Má šancu zlomiť rekord, myslí si manažér Capitals

Ruský útočník Alexander Ovečkin (34) získal už osemkrát Trofej Maurica Richarda pre najlepšieho kanoniera zámorskej hokejovej NHL a je suverénne najlepším strelcom medzi aktívnymi hráčmi.

V rámci zápasov základnej časti dosiahol už 684 gólov a podľa generálneho manažéra Washingtonu Capitals Briana MacLellana môže prekonať aj rekordný zápis Wayna Gretzkého. Na pokorenie legendárneho Kanaďana potrebuje ešte 211 presných zásahov.

"Alex už nie je hráč, ktorý by vynikal rýchlosťou a unikal súperom ako v minulosti, ale stále si vie nájsť cestu ku gólom. Ak jeho strela bude naďalej rovnako kvalitná, myslím si, že má šancu na rekord," vyjadril sa MacLellan, cituje ho portál NHL.com. Ovečkin v uplynulých dvoch sezónach nastrieľal v dlhodobej časti sezóny rovných sto gólov a v aktuálnej edícii NHL bude opäť atakovať métu päťdesiatich zásahov. Ak v nastolenom trende vydrží aj naďalej, môže pomýšľať na prvé miesto v historickej tabuľke strelcov.

"Kľúčom k úspechu bude jeho dlhovekosť. Samozrejme, dôležitým faktorom je aj zdravie hráča. Stále dobre strieľa a čím dlhšie mu to vydrží, tým väčšiu má šancu. Navyše, vo Washingtone má okolo seba dobrý tím a naše presilovky patria medzi najlepšie v lige, čo len zvyšuje jeho možnosti," pokračoval MacLellan.

Ovečkin má momentálne 34 rokov a je otázne, dokedy bude hrať v NHL. Prekonanie streleckého rekordu je však preňho jedným z cieľom do zvyšku kariéry. "Budem hrať až do šesťdesiatky, aby som dosiahol túto métu. Nie, iba žartujem," uviedol ešte v decembri moskovský rodák, ktorý si uvedomuje, že udržanie gólovej produktivity je s pribúdajúcimi rokmi čoraz náročnejšie. "Chcem hrať dovtedy, kým budem môcť. Nechcem byť len hráčom do počtu a hrať pre zábavu. Ak si udržím stále vysokú úroveň výkonnosti, budem pokračovať v kariére," doplnil trojnásobný svetový šampión.

V historickom poradí strelcov v NHL patrí Ovečkinovi priebežná dvanásta pozícia. Dá sa však predpokladať, že ešte v aktuálnej sezóne dosiahne minimálne 700-gólovú hranicu a vyšvihne sa prinajmenšom na ôsmu pozíciu. Na métu 800 presných zásahov sa dostali v dejinách profiligy iba dvaja muži. Prvý Wayne Gretzky skóroval 894-krát, druhý Gordie Howe si pripísal 801 gólov.